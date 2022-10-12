Жовтень, 12 в 10:35

На саміті країн Великої сімки (G7) президент Володимир Зеленський закликав уряди Італії та Франції якомога швидше надати Україні зенітні ракетні комплекси SAMP-T, призначені для протиповітряної оборони.

Що відомо про системи ППО SAMP-T

Системи протиповітряної оборони SAMP-T, які Україна попросила у Франції та Італії, перебувають на озброєнні цих країн після комплексних випробувань у 2006 році. ЗРК встановлений на колісних автомобільних шасі Astra/Iveco чи Renault.

SAMP-T призначений для відбиття атак з повітря та прикриття важливих об’єктів, по яких намагаються завдати ударів.

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Озброєння цієї системи ППО здатне збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також дрони навіть у разі поганих погодних умов.

Уряди Італії та Франції підписали базовий контракт. У документі передбачено умови отримання 18 батарей ЗРК протягом 2006-2014 років. Згідно з договором, також передбачається виготовлення для двох країн близько 1,4 тис. ракет і допоміжного обладнання.

ЗРК відбиває атаки двоступінчастою ракетою Aster-30, маючи можливість здійснювати одночасне наведення снарядів на 16 різних цілей, що свідчить про здатність SAMP-T відбивати потужні ракетні обстріли.