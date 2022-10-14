Жовтень, 14 в 19:56

Міністри закордонних справ європейських країн 17 жовтня планують обговорити покарання для Ірану за передання безпілотників Shahed-136 Росії, внаслідок чого може бути укладено політичну угоду щодо майбутніх санкцій, пов’язаних із такою діяльністю.

Про це пише Reuters із посиланням на двох неназваних європейських дипломатів.

Останніми тижнями Україна повідомляла про серію російських атак із використанням безпілотників Shahed-136 іранського виробництва. Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль не коментує це.

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Три безпілотники, керовані російськими силами, атакували невелике місто Макарів, розташоване на захід від Києва, рано вранці в четвер, 13 жовтня. Українські офіційні особи заявили, що об’єкти критичної інфраструктури були вражені дронами-камікадзе іранського виробництва.

За словами дипломатів, які послалися на підготовчі зустрічі перед міністерською зустріччю в понеділок, 17 жовтня, в Люксембурзі, було проведено аналіз активності безпілотників, і ця тема тепер стоїть на порядку денному.

Вони зазначили, що поки що угоди про нові санкції не вдалося досягти, але можливе укладення політичної угоди, яка підготує ґрунт для санкцій на пізнішому етапі.

У понеділок Євросоюз збирається запровадити заборону на поїздки і заморозити активи для приблизно 15 іранців, причетних до придушення демонстрацій, що почалися минулого місяця, після смерті в поліції 22-річної Махси Аміні.

Франція і Німеччина, обидві сторони ядерної угоди з Іраном 2015 року, дали зрозуміти, що вважають за необхідне запровадити нові санкції у зв’язку з безпілотниками, що використовуються Росією, і що передача безпілотників має розглядатися як порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231.

Резолюція 2231 схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами – Великою Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією і США, – яка обмежила діяльність Тегерана зі збагачення урану, ускладнивши Ірану розробку ядерної зброї і знявши міжнародні санкції.

Представник ЄС повідомив, що міністри закордонних справ обговорять Іран у понеділок, але відмовився коментувати, чи будуть на порядку денному іранські безпілотники, чи санкції на передачу безпілотників.

– Це буде розглянуто, але санкцій зараз не буде, – сказав один із дипломатів.

У четвер, 13 жовтня, міністерство закордонних справ Франції заявило, що консультуватиметься зі своїми партнерами в ЄС про те, як реагувати на активність безпілотників, і вперше пов’язало потенційні поставки Ірану з резолюцією Ради Безпеки ООН, заявивши, що така діяльність є її порушенням.

Однак резолюція, як і раніше, містить обмеження на ракети і пов’язані з ними технології, які діють до жовтня 2023 року і охоплюють експорт і купівлю передових військових систем.

Дипломатичне джерело повідомило, що безпілотники, про які йдеться, підпадають під режим контролю ракетних технологій (РКРТ) – неформальну політичну угоду між приблизно 35 державами, спрямовану на обмеження розповсюдження ракет, ракетних технологій і безпілотників, продаж яких порушить резолюцію.

У резолюції не згадується РКРТ, але міститься посилання на лист, представлений Сполученими Штатами Раді Безпеки щодо РКРТ, датований днем пізніше після укладення ядерної угоди. Іран не є учасником РКРТ, але Росія є.

Перед цим, 9 вересня, США запровадили санкції проти іранської компанії, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, і ще трьох компаній, які, на їхню думку, брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Обговорення безпілотників відбувається в той момент, коли міністри закордонних справ ЄС готуються в понеділок посилити санкції проти Ірану у зв’язку з порушеннями прав людини, пов’язаними з придушенням протестів.

Європейські дипломати кажуть, що цей пакет, уже погоджений послами ЄС, охоплює близько 15 осіб і організацій, охоплює заморожування активів і заборону на поїздки та слідує за аналогічними санкціями США, Канади та Великої Британії.