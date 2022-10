Американський мільярдер та засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив, що Російська Федерація може “повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки”.

Про це він написав у Twitter, як реакція на повідомлення одного з користувачів соцмережі, який обговорював навчання НАТО з ядерного стримування, які розпочнуться в Європі 17 жовтня.

Засновник SpaceX додав, що “дивовижна кількість людей” не знає, що Росія може “повністю знищити США та Європу” за допомогою ядерної зброї. Це, на думку Ілона Маска, може відбутись “менш ніж за 30 хвилин”.

Водночас мільярдер додав, що США чи Європа можуть дати аналогічну відповідь Росії.

Russia has the ability to destroy USA & Europe utterly with nuclear missiles in less than 30 minutes & vice versa.

A surprising number of people don’t know this.

Of course, it would be MAD to use them, but it is also MAD to be in this situation at all.

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022