Жовтень, 15 в 18:40

Американський мільярдер та засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив, що Російська Федерація може “повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки”.

Про це він написав у Twitter, як реакція на повідомлення одного з користувачів соцмережі, який обговорював навчання НАТО з ядерного стримування, які розпочнуться в Європі 17 жовтня.

– Але ж жодна розумна людина не розпочне ядерну війну? Проблема з цією логікою полягає в тому, що якби ми мали справу з розумними людьми, ми б не мали війни передусім, — написав Маск.

Засновник SpaceX додав, що “дивовижна кількість людей” не знає, що Росія може “повністю знищити США та Європу” за допомогою ядерної зброї. Це, на думку Ілона Маска, може відбутись “менш ніж за 30 хвилин”.

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Водночас мільярдер додав, що США чи Європа можуть дати аналогічну відповідь Росії.

– Звичайно, було б божевіллям використовувати їх, але божевіллям було б і взагалі опинитися в такій ситуації, — написав він.

Russia has the ability to destroy USA & Europe utterly with nuclear missiles in less than 30 minutes & vice versa. A surprising number of people don’t know this. Of course, it would be MAD to use them, but it is also MAD to be in this situation at all. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Раніше Ілон Маск потрапив у скандал, коли запропонував “мирний план” Україні, за яким Київ мав піти на поступки Москві та віддати території, зокрема Криму, бо теж, за його словами, переживав через загрозу використання Росією ядерної зброї.

Після такої публікації Маска його жорстко розкритикували у соцмережах, як українці, так й мешканці інших країн. У відповідь на обурення мільярдер написав, що “все ще дуже підтримує Україну”, але боїться ядерної ескалації з боку Кремля.

Згодом, через триваючу критику, Маск повідомив, що відмовляється надалі фінансувати послуги супутникового зв’язку Starlink в Україні, та запропонував Пентагону сплачувати це замість нього. У Міноборони США заявили, що наразі розглядають фінансування супутників як можливий варіант.