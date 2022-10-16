Китай має дати РФ сигнал щодо невикористання ядерної зброї – Білий дім

Жовтень, 16 в 18:20

Китай має надіслати уряду Росії чіткий сигнал, що вони не мають розглядати застосування ядерної зброї проти України.

Про це телеканалу CNN заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

— Країнам, зокрема Китаю, слід надіслати сигнал Росії про те, що Москва не повинна розглядати можливість використання ядерної зброї у війні проти України, – заявив Салліван.

Раніше у НАТО заявили, що якщо російський диктатор Володимир Путін використає ядерну зброю, то порушить принципи стримування. Там припустили, що якщо це трапиться – це змінить хід війни, а США та НАТО втрутять мілітарно.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що ядерні удари Росії будуть означати перетин “дуже важливої червоної лінії”.

Британська The Guardian пише, що наразі західні чиновники таємно займаються “завбачливим плануванням”, щоб запобігти хаосу і паніці у своїх країнах у разі, якщо Росія застосує ядерну бомбу в Україні або десь поруч.