Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Китай має дати РФ сигнал щодо невикористання ядерної зброї – Білий дім

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Джейк Салліван
Фото: Getty Images

Китай має надіслати уряду Росії чіткий сигнал, що вони не мають розглядати застосування ядерної зброї проти України.

Про це телеканалу CNN заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

— Країнам, зокрема Китаю, слід надіслати сигнал Росії про те, що Москва не повинна розглядати можливість використання ядерної зброї у війні проти України, – заявив Салліван.

Раніше у НАТО заявили, що якщо російський диктатор Володимир Путін використає ядерну зброю, то порушить принципи стримування. Там припустили, що якщо це трапиться – це змінить хід війни, а США та НАТО втрутять мілітарно.

Зараз дивляться

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що ядерні удари Росії будуть означати перетин “дуже важливої червоної лінії”.

Британська The Guardian пише, що наразі західні чиновники таємно займаються “завбачливим плануванням”, щоб запобігти хаосу і паніці у своїх країнах у разі, якщо Росія застосує ядерну бомбу в Україні або десь поруч.

Читайте
Білий дім не бачить готовності РФ використати ядерну зброю чи підготовки наступу Білорусі

Джерело: CNN
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка