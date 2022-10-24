Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з дронами – NYT

Жовтень, 24 в 9:11

Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, необхідні для ураження іранських безпілотників.

Про це The New York Times повідомив із посиланням на одного з українських чиновників.

Нагадаємо, що 18 жовтня Україна надіслала Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

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Ізраїль прохання відхилив, але пообіцяв замість ППО надати системи раннього попередження.

Водночас видання наводить слова радника міністра оборони України Юрія Сака про те, що Ізраїль, можливо, втрачає можливість відточити свою тактику протидії загрозам на власній території.

– Іранські безпілотники, які гатять по українських містах, не призначені для України, бо розроблені як масовий засіб для удару по Ізраїлю, – говорить радник міністра оборони України Юрій Сак.

За його словами, Україна є своєрідним випробувальним полігоном для іранських безпілотників.

Іран, переконаний Юрій Сак, після ударів по Україні визначає слабкі місця своїх безпілотників, щоб вдосконалити їх і рано чи пізно використати проти Ізраїлю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР