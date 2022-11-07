Листопад, 07 в 16:55

Європейський Союз вживатиме заходів проти Ірану за поставки РФ будь-яких видів озброєння: чи то дронів, чи балістичних ракет. Країна-агресор застосовує іранську зброю у повномасштабній війні проти України.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу в Брюсселі представник Європейської зовнішньої дипломатичної служби Пітер Стано.

Він нагадав, що у жовтні Євросоюз запровадив санкції проти Ірану через атаки іранськими дронами-камікадзе інфраструктурних об’єктів в Україні, зокрема енергетичних. Брюссель ухвалив рішення після отримання достатніх доказів поставок дронів Росії.

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У відповідь на запитання, чи відреагує ЄС так само, якщо Тегеран передасть Москві балістичні ракети, Стано зазначив, що Брюссель засуджує поставки будь-якого озброєння, яке може бути використане в агресивній війні проти України.

– Засудження і неприйнятність поставок обладнання, яке використовується в агресії РФ проти України, стосується всіх постачань. Яке б військове обладнання не поставлялося Росії, це неприйнятно, і будуть наслідки, якщо країни-члени знайдуть цьому достатньо доказів. Це стосується і дронів, й інструкторів.., але й усіх інших постачань озброєння, яке використовується у цій незаконній агресії, – наголосив Пітер Стано.

Він додав, що поставки зброї до РФ суперечать міжнародному праву та є підтримкою повномасштабної агресії. Стано запевнив, що “необхідні наслідки будуть”.

У цьому контексті він нагадав про нещодавню заяву Великої сімки (G7) із засудженням подібних поставок.

– Ми продовжуватимемо застосовувати економічну ціну для РФ та інших країн, окремих осіб та компаній, які надають військову підтримку російській воєнній агресії, на зразок постачання Іраном дронів для Росії. Євросоюз та держави G7 відстежують це дуже уважно і готові діяти, якщо надходитимуть подальші докази, що Іран продовжує постачання цієї зброї до РФ, – запевнив Стано.

Як відомо, Іран постачає Росії дрони-камікадзе, зокрема Shahed-136. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, загалом було укладено контракти на поставку від 1,5 тис. до 2,4 тис. безпілотників. Росія вже майже використала першу партію іранських дронів (близько 300 одиниць).

Тегеран також може передати РФ балістичні ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM. Як зазначав керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, Росія може застосувати їх проти нашої країни в листопаді.