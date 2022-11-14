Листопад, 14 в 17:58

Велика Британія виділяє перші 5 млн фунтів стерлінгів (понад $5,8 млн) для Фонду енергетичної підтримки України, з якого фінансуватиметься відновлення енергетичної системи нашої держави після атак РФ.

Про це поінформували в пресслужбі британського уряду. Відповідну угоду сьогодні мали підписати міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, міністр енергетики України Герман Галущенко та заступник директора секретаріату Енергетичного співтовариства Дірк Бушле.

Загалом Велика Британія планує виділити 10 млн фунтів стерлінгів для Фонду енергетичної підтримки України в рамках Енергетичного співтовариства. Наразі Лондон спрямує половину цієї суми.

Ці кошти будуть спрямовані на ремонт критично важливої енергетичної інфраструктури після атак армії РФ та відновлення електропостачання.

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У пресслужбі зазначили, що Велика Британія наразі є найбільшим донором Фонду енергетичної підтримки України.

В британському уряді нагадали, що через російські ракетні удари було пошкоджено або зруйновано понад 40% енергетичної інфраструктури України. Через це мільйони українців по всій країні живуть без електрики або з постійними відключеннями світла.

– Атаки Росії на життєво важливі об’єкти інфраструктури демонструють, що Путін вдається до відчайдушних заходів. Але навіть перед обличчям ракетних обстрілів та відключень електроенергії рішучість українського народу залишається непохитною. Уряд України заявив, що йому потрібне спеціалізоване енергетичне обладнання для ремонту критичної інфраструктури, і Велика Британія постачає його на їхній запит, – заявив Джеймс Клеверлі.

Глава МЗС Британії закликав інші країни посилити допомогу Україні в цій сфері та показати російському диктатору Володимиру Путіну, що “його спроби знищити Україну зустрінуть шалений опір”.

В уряді Великої Британії також закликали британську промисловість розглянути можливість постачання аварійного енергетичного обладнання, такого як генератори, трансформатори тощо.

Як уточнили в пресслужбі, нещодавно Лондон надав 7 млн фунтів стерлінгів на придбання понад 850 генераторів для України, а також 5 млн фунтів стерлінгів для убезпечення ядерного сектору.

Крім того, Британія надала гарантію в розмірі $50 млн для фінансування державної української компанії Укренерго через Європейський банк реконструкції та розвитку. Це має допомогти Україні продовжувати постачати електроенергію своїм громадянам.

Енергетичне співтовариство – це міжнародна організація, яка включає держави-члени Євросоюзу і треті країни. З березня 2022 року вона координує передачу спеціалізованого енергетичного обладнання для ремонту інфраструктури України.

На початку листопада повідомлялося, що 17 країн ЄС передали Україні пів тисячі електрогенераторів.

Наприкінці жовтня в МЗС України інформували, що 12 країн світу постачають необхідне обладнання для відновлення української енергетичної системи.

Джерело: Уряд Великої Британії