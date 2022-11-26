Листопад, 26 в 15:54

Росія може спровокувати ще один штучний голод у світі – цього разу в країнах Африки та Південно-Східної Азії.

Про це заявив під час візиту до Києва прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він звернув увагу на те, що на 26 листопада припадає 90-ті роковини Голодомору в Україні 1932-1933 років, який влаштував радянський режим.

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– Ми зустрічаємося в 90-ті роковини Голодомору, який був створений штучно російським комуністичним режимом. Сьогодні ми стоїмо на порозі того, що можемо побачити ще один штучний голод, спричинений РФ у країнах Африки і Південно-Східної Азії, – наголосив Моравецький на спільній пресконференції з прем’єрами України та Литви.

Він додав, що, блокуючи українські порти, РФ блокує гуманітарні можливості.

А тому Україна, Польща, Литва разом із іншими європейськими країнами будуть і далі працювати над розблокуванням коридорів для експорту української агропродукції, зокрема зерна.

– Ми маємо спільне минуле (Україна, Польща та Литва, – Ред.), спільне сьогодення. І я сподіваюся, що ми повинні мати спільне, дуже світле майбутнє, – додав Моравецький.

Як відомо, 22 липня в Стамбулі була підписана зернова угода, яка розблокувала експорт з України. Наша держава підписала документ із ООН та Туреччиною. Аналогічну окрему угоду уклала РФ.

Зерно та іншу агропродукцію експортують із трьох портів на Чорному морі: Одеса, Чорноморськ та Південний.

Угода діяла протягом 120 днів, тобто до 19 листопада. Всі підписанти, окрім РФ, наполягали на її продовженні.

Москва тим часом штучно блокувала десятки суден у районі протоки Босфор, щоб зірвати дію зернового коридору. А 29 жовтня, після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, РФ оголосила про вихід із зернової угоди.

Попри це, зерновий коридор продовжує діяти за сприяння ООН та Туреччини. А 17 листопада стало відомо, що вивезення української агропродукції через Чорне море продовжили ще на чотири місяці.

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля