Іспанська поліція встановила, звідки в посольство України прийшла посилка з вибухівкою – ЗМІ

Грудень, 04 в 8:49

Шість посилок з вибухівкою, одна з яких прийшла до посольства України в Мадриді, були відправлені з міста Вальядолід на півночі Іспанії.

Проте особу самого відправника поки не вдалося встановити, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в іспанській поліції, близьке до розслідування.

У період з 24 листопада по 2 грудня небезпечні послання отримали офіс прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, посольство України в Мадриді, урядові установи, супутникової компанії Євросоюзу та посольство США.

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Більшість вибухових пристроїв вдалося знешкодити. Проте 30 листопада в результаті вибуху такого пристрою легкі травми отримав співробітник українського посольства.

Ця посилка була адресована послу України в Іспанії Сергію Погорельцеву.

Одразу після інциденту глава МЗС України Дмитро Кулеба розпорядився посилити заходи безпеки в усіх українських посольствах.

За два дні до дипломатичного представництва України в Мадриді також прийшов закривавлений пакунок. Такі самі – ще до кількох українських посольств та консульств у п’яти європейських державах.