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У Пентагоні не вбачають у спільних льотно-тактичних навчаннях білоруської та російської армій ознак вступу Білорусі у війну проти України.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Представник Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер наголосив, що Сполучені Штати не бачать намірів Білорусі вступити у війну проти України.

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За словами Патріка Райдера, це навчання білорусів і росіян, що продовжуються, от і все.

– Як нам відомо, Росія та Білорусь збираються провести спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт, – повідомив прессекретар Пентагону.

Раніше міноборони Білорусі заявило, що до республіки продовжить прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Росії. Заплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Спільні льотно-тактичні навчання заплановані в період з 16 січня до 1 лютого 2023 року.

У грудні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про проведення перевірки бойової готовності військ країни.

Раніше експерти групи Беларускі Гаюн розповіли, що вночі 7 січня через станцію Смоленськ у напрямку Білорусі пройшов ешелон із 15 пасажирськими вагонами. До Білорусі привезли особовий склад збройних сил РФ – приблизно 700-800 осіб.

Також вночі 6 січня до Вітебська прибув інший ешелон, який також привіз близько 700-800 осіб особового складу.