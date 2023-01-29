Січень, 29 в 17:13

Атака безпілотників на збройовий завод в Ісфахані мала величезний успіх.

Про це, посилаючись на джерела в західній розвідці, повідомляє видання Jerusalem Post.

Зазначається, на місці було чутно чотири вибухи. Будівля заводу, де виробляють передову зброю, зазнала значних пошкоджень.

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Проте Ісламська республіка заявляє, що атака безпілотників була невдалою і спричинила лише незначні пошкодження даху.

Іранські чиновники звинувачують Ізраїль у причетності до атаки дронів. Видання Al Arabiya пише, що Єрусалим розпочав спеціальну військову операцію всередині Ірану, метою якої є знищення іранської військової промисловості.

Як пише Jerusalem Post, Ізраїль не визнає свою причетність, але більшість західних розвідувальних служб та іранських джерел приписують Моссаду такі ж успішні атаки на іранські ядерні об’єкти у 2020-2021 роках, а також знищення близько 120 або більше іранських безпілотників у лютому 2022 року.

Вибухи в Ірані в ефірі телемарафону прокоментував і спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він назвав нічні атаки на іранські стратегічні об’єкти наслідком їхньої політики та підтримування російського тероризму.

Що відомо про вибухи в Ірані?

В ніч проти 29 січня на стратегічних об’єктах в Ірані пролунала серія потужних вибухів.

Удари було завдано по військових складах, центру виробництва боєприпасів та авіабазі.

Також були атаковані заводи з виробництва ракет та дронів типу Shahed у різних місцях Ірану. Про вибухи повідомляли й в Тегерані, за словами місцевих жителів, там ударів зазнали урядові будинки.

Іран є головним військовим союзником Росії та постачає країні-агресору дрони-камікадзе для завдання авіаударів по Україні.

Джерело: Jerusalem Post

Фото: Defense Express via Google Earth