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Поки без F-16, але з ППО та боєприпасами: підсумки засідання Рамштайн-9

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Поки без F-16, але з ППО та боєприпасами: підсумки засідання Рамштайн-9
Фото: Getty Images

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн-9. Участь у ньому взяли понад 50 країн.

США та НАТО під час засідання пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу “у вирішальний момент у ході війни”.

— Ми… допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні, – заявив глава Міноборони США Ллойд Остін.

За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн Остін повідомив, що:

  • Італія і Франція оголосили про надання Україні засобів ППО;
  • Франція разом з Австралією буде розгортати виробництво боєприпасів калібру 155 мм;
  • Норвегія загалом виділила $7 млрд (75 млрд норвезьких крон) на різні форми підтримки України.

Остін також прокоментував надання Україні винищувачів F-16, зазначивши, що у цьому питанні у нього немає оголошень. Однак, він додав, що США ніколи не зупиняли інші країни, зокрема Польщу, щодо поставок чогось, включаючи винищувачі.

Зараз дивляться

Під час зустрічі йшлося про звітування з боку України про отриману зброю.

— Нам важливо знати, що надану нами допомогу будуть використовувати так, як заплановано. І як українські партнери будуть використовувати її на полі бою, — зазначив Остін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі зазначив, що наразі немає ознак того, що Росія знову нападе на Київ.

— Ніколи не скидайте з рахунків можливості росіян атакувати Київ. Але зараз я не бачу жодних значних цьому ознак, – сказав Міллі.

Щодо ситуації на полі бою, генерал зазначив, що лінія фронту “досить стабільна, навіть коли йдуть бої”. За його словами, він би охарактеризував її як бій на виснаження.

Рамштайн-9 Остін, Міллі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, генерал США Марк Міллі та міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Getty Images

На відкритті контактної групи Остін зазначив, що у межах Контактної групи партнери змогли акумулювати $50 млрд летальної допомоги для України.

— США, Німеччина та Нідерланди працюють над наданням Україні системи ЗРК Patriot, Франція та Італія — над наданням системи ЗРК SAMP/T, і консорціум країн, до якого входять Німеччина, Канада, Польща, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, працює над наданням танків Leopard, — розповів Остін.

Окрім цього, США передадуть свої M1 Abrams, а Польща та Чехія — інші модернізовані танки.

Генерал Марк Міллі сказав, що учасники Рамштайну зосереджені на постачанні озброєння, щодо якого були взяті зобов’язання. А також на проведенні навчання для українських військових, наданні запасних частин, вирішенні необхідних логістичних питань і забезпеченні необхідного обслуговування зброї.

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