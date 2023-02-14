Лютий, 14 в 20:52

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн-9. Участь у ньому взяли понад 50 країн.

США та НАТО під час засідання пообіцяли Україні додаткову термінову військову допомогу “у вирішальний момент у ході війни”.

— Ми… допоможемо Україні триматися під час весняного контрнаступу. Разом і терміново ми знову надамо підтримку, яку обіцяли Україні, – заявив глава Міноборони США Ллойд Остін.

За підсумками зустрічі у форматі Рамштайн Остін повідомив, що:

Італія і Франція оголосили про надання Україні засобів ППО;

Франція разом з Австралією буде розгортати виробництво боєприпасів калібру 155 мм;

Норвегія загалом виділила $7 млрд (75 млрд норвезьких крон) на різні форми підтримки України.

Остін також прокоментував надання Україні винищувачів F-16, зазначивши, що у цьому питанні у нього немає оголошень. Однак, він додав, що США ніколи не зупиняли інші країни, зокрема Польщу, щодо поставок чогось, включаючи винищувачі.

Зараз дивляться

Під час зустрічі йшлося про звітування з боку України про отриману зброю.

— Нам важливо знати, що надану нами допомогу будуть використовувати так, як заплановано. І як українські партнери будуть використовувати її на полі бою, — зазначив Остін.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі зазначив, що наразі немає ознак того, що Росія знову нападе на Київ.

— Ніколи не скидайте з рахунків можливості росіян атакувати Київ. Але зараз я не бачу жодних значних цьому ознак, – сказав Міллі.

Щодо ситуації на полі бою, генерал зазначив, що лінія фронту “досить стабільна, навіть коли йдуть бої”. За його словами, він би охарактеризував її як бій на виснаження.

На відкритті контактної групи Остін зазначив, що у межах Контактної групи партнери змогли акумулювати $50 млрд летальної допомоги для України.

— США, Німеччина та Нідерланди працюють над наданням Україні системи ЗРК Patriot, Франція та Італія — над наданням системи ЗРК SAMP/T, і консорціум країн, до якого входять Німеччина, Канада, Польща, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, працює над наданням танків Leopard, — розповів Остін.

Окрім цього, США передадуть свої M1 Abrams, а Польща та Чехія — інші модернізовані танки.

Генерал Марк Міллі сказав, що учасники Рамштайну зосереджені на постачанні озброєння, щодо якого були взяті зобов’язання. А також на проведенні навчання для українських військових, наданні запасних частин, вирішенні необхідних логістичних питань і забезпеченні необхідного обслуговування зброї.