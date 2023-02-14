США ніколи не зупиняли Польщу щодо поставок будь-чого, зокрема винищувачів – Остін

Лютий, 14 в 17:33

США ніколи не зупиняли Польщу щодо поставок чогось, зокрема винищувачів.

Про це під час брифінгу на зустрічі Рамштайн-9 сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

— Хочу офіційно заявити, щодо будь-яких літаків, які надаються Польщею. США ніколи не зупиняли Польщу щодо поставок будь-чого, але рішення поставляти щось – це рішення керівництва країни, і це не те, що ми можемо чи будемо диктувати, – сказав він.

Остін додав, що у питанні поставок винищувачів F-16 з боку США Україні – у нього немає оголошень.

Зараз дивляться

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що відправлення Україні винищувачів F-16 може стати “серйозним викликом”.

За його словами, зараз в розпорядженні ВПС Польщі є менше 50 таких літаків, а для передання їх Україні потрібно “значно більше”.

Також газета Financial Times із посиланням на джерела повідомляла, що в адміністрації президента США Джо Байдена допускають відправлення Україні винищувачів.