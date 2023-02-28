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У Туреччині зафіксували новий землетрус неподалік Ізміра – що відомо

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
землетрус у Туреччині 20 лютого
Фото: Getty Images

На території Туреччини у провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6 за шкалою Ріхтера. Згодом у місті Ізмір зафіксували ще один землетрус.

Оновлено о 22:00. Неподалік турецького міста Ізмір зафіксований новий землетрус, повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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Оновлено о 14:39. У понеділок, 27 лютого, у турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомляє Anadolu.

Зазначено, що епіцентр поштовхів, зафіксованих о 12:04 за місцевим часом, розташовувався в районі Єшилютр.

За даними Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), внаслідок землетрусу зафіксовано руйнування 25 будинків.

Наразі відомо про одного загиблого і 69 травмованих.

6 лютого Туреччину та Сирію сколихнули потужні землетруси магнітудою 7,7. Станом на 25 лютого, число жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищило 50 тис. Постраждалими від стихійного лиха вважаються майже 29 млн людей.

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Джерело: Anadolu

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