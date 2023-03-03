Чи застосує Кремль ядерну зброю – ISW про розмову Блінкена та Лаврова на G-20

Березень, 03 в 8:14

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) бачать щонайменше дві причини, чому в Кремлі висловлюють побоювання через нібито ядерну ескалацію та призупинили дію Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Цілком імовірно, що таким чином у Росії сподіваються стримати підтримку України країнами Заходу, а також уповільнити обіцяне передання військової допомоги.

Таку заяву експерти Інституту вивчення війни зробили після першої розмови з початку повномасштабної війни РФ проти України держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на саміті G-20 у Нью-Делі 2 березня.

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– Кремль навряд чи застосує ядерну зброю, але регулярно робить неправдиві погрози щодо ядерної ескалації, намагаючись залякати Захід та звернутися до своєї ультранаціоналістичної бази, – наголосили в ISW.

Зауважимо, що 2 березня на саміті G20 у Нью-Делі в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен мав коротку розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим щодо призупинення Росією дії нового Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Блінкен закликав Лаврова скасувати призупинення дії ДСНО та заявив про готовність співпрацювати з Росією щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями незалежно від стану війни в Україні чи американсько-російських відносин.

Окремо Блінкен закликав Росію припинити війну в Україні, сісти за стіл переговорів та звільнити затриманого американця Пола Велана.

Однак, припускають в ISW, Росія навряд чи продовжуватиме змістовні дискусії щодо відновлення дії ДСНО.

Зауважимо, що це була перша розмова Блінкена та Лаврова з часу повномасштабного вторгнення до України.

Зустріч держсекретаря Ентоні Блінкена та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова мала відбутися в США 24 лютого 2022 року.

Однак після того, як 21 лютого 2022 року Росія визнала “ДНР” та “ЛНР”, Блінкен відмовився від зустрічі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

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