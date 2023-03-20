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Німецькі БМП Marder вже на шляху до України – Пісторіус

Валентина Летяк, редакторка стрічки
БМП Marder
Фото: Getty Images

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бойові машини піхоти Marder вже прямують до України.

Про це він сказав у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ і оборони ЄС, яка триває 20 березня в Брюсселі.

БМП Marder використовуються німецькими військовими з початку 1970 років. Збройні сили Німеччини поступово відмовляться від цієї техніки, проте наразі сотні машин все ще перебувають на озброєнні.

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6 січня Берлін офіційно підтвердив, що до кінця березня передасть Україні перші 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder і батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot.

А наприкінці січня до Німеччини прибула група українських військових для освоєння Marder. Навчання має тривати приблизно вісім тижнів.

Тиждень тому німецькі ЗМІ написали, що українські військові завершують навчання на танках Leopard 2.

Зокрема, 13 березня вони проводили бойові стрільби на полігоні Берген у Південній Саксонії.

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Джерело: CNN
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