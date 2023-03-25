Березень, 25 в 16:58

Польський металургійний завод Dezamet значно наростить потужності для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити потреби України.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв’ю радіостанції RMF FM.

Він прокоментував візит єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона на підприємство Dezamet SA, який відбудеться в понеділок, 27 березня. Поїздка пов’язана з планами запустити на заводі нові технологічні лінії на кошти Євросоюзу.

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– Цей завод може розраховувати не лише на нові замовлення, а й на європейські гроші. На цьому заводі та в інших місцях на території Польщі ми побудуємо нові технологічні лінії для виробництва боєприпасів, – пояснив Моравецький.

Він уточнив, що зараз потужності заводу Dezamet надто малі порівняно з очікуваннями. Тож польська влада ініціює максимально швидке нарощування виробництва.

– На цьому заводі ми намагатимемося максимально швидко збільшити виробництво з огляду на те, що там є люди, є компетенції, є вже наявні технологічні лінії, – наголосив Моравецький.

Він нагадав, що “у війни свої правила”, і сьогодні на фронті в Україні використовуються тисячі артилерійських та реактивних снарядів.

За словами Моравецького, українські військові щодня використовують від 2 тис. до 6 тис. снарядів, а російські окупанти – в рази більше (від 20 тис. до 60 тис.). Саме тому Польща нарощуватиме потужності, щоб забезпечити потреби України.

Прем’єр висловив сподівання, що до цієї ініціативи також долучаться приватні підприємства. Він поінформував, що 23 березня провів тривалі переговори із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, які, серед іншого, стосувалися боєприпасів для України.

– Він сказав мені, що хоче, щоб дві найбільші приватні компанії змогли якнайшвидше розпочати збільшення виробництва боєприпасів, у цьому випадку – за підтримки ФРН. Ми хочемо зробити те саме, – заявив Моравецький.

Завод Dezamet входить до складу польської державної компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (Польська зброярська група), яка об’єднує близько 50 підприємств. Dezamet виробляє боєприпаси для артилерії, мінометів та гранатометів.

Як відомо, Євросоюз узгодив план постачання боєприпасів для України на €2 млрд. План ЄС також передбачає нарощування їх виробництва.

З даними міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, угоду про спільну закупівлю боєприпасів підтримують вже 20 країн.

Тим часом Євросоюз хоче додатково виділити до €500 млн з бюджету блоку на підтримку виробників боєприпасів.

Джерело: RMF FM