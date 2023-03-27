Березень, 27 в 13:00

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що вступ України до Європейського Союзу може відбутися за прискореною процедурою на тлі повномасштабної війни.

Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу Pink TV.

Вучич стверджує, що Україні “буде нелегко, точніше, майже неможливо” перемогти у військовому сенсі. А тому, за його словами, наша країна планує набрати “великого імпульсу” щодо членства в Євросоюзі.

Зараз дивляться

Вучич заявив, що поворотний момент у цьому питанні може бути вже в червні 2023 року.

– Я думаю, що будуть ухвалені рішення про терміновий початок переговорів і вступ до Євросоюзу, оскільки розпочинається конкурс на генсека НАТО, – зазначив президент Сербії.

Він також заявив, що Сполучені Штати створюють у Європі новий блок, до якого увійдуть Україна, Польща та країни Балтії.

– Очевидно, що вони стануть найпотужнішими в Європі та під прямим керівництвом США, – стверджує Вучич.

Крім того, сербський лідер повідомив, що здогадувався про “складні часи” для світу ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі.

– Не тому, що Путін мені щось сказав, я просто розумів, що станеться в Україні, – заявив Вучич.

Нещодавно президент Сербії спростував повідомлення про постачання боєприпасів Україні чи РФ.

Крім того, Вучич запевняв, що серби, завербовані російською приватною військовою кампанією Вагнера, будуть притягнуті до відповідальності після повернення до Сербії.

Джерело: Pink TV