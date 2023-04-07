Квітень, 07 в 12:12

Російські технічні фахівці могли навмисно пошкодити багатоцільові винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина нещодавно вирішила передати Україні.

Про це розповів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, якого цитує видання Euractiv.

– Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки, – зазначив Надь.

За словами міністра, російські фахівці могли саботувати роботу МіГ-29. У літаках виявили несправності, які могли навмисно спричинити росіяни.

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До 2022 року російські технічні спеціалісти були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині, тож мали доступ до винищувачів і могли завдати їм шкоди.

– Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з’явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни, – наголосив Надь.

Він додав, що хоча розслідування не довело навмисного саботування, словацьке Міноборони “відчуло втрату довіри до російських техніків”, оскільки дефекти в літаках “продовжували з’являтися в місцях, до яких могли отримати доступ лише вони”.

Словацький генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній пілот, в окремому інтерв’ю також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки.

– Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 год. А в підсумку він налітав лише 70 год, – заявив він.

Словацька армія не використовувала літаки МіГ-29 з серпня 2022 року. 17 березня уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 винищувачів. Наша держава вже отримала щонайменше чотири з них.

Вісім літаків МіГ-29 також передала Польща. Варшава готує до відправлення в Україну ще шість винищувачів.

Джерело: Euractiv, Denník N