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Китай кидає виклик міжнародному порядку, підтримуючи РФ у війні проти України – Держдеп

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Держдепартамент США
Фото: Depositphotos

Сполучені Штати та Франція занепокоєні позицією Китаю щодо повномасштабної війни, яку РФ веде проти України. Пекін продовжує підтримувати агресора, кидаючи виклик міжнародному порядку.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Ведант Патель, коментуючи візит французького лідера Еммануеля Макрона до КНР.

Речник повідомив, що напередодні цієї поїздки, 4 квітня, американський лідер Джо Байден розмовляв з Макроном. Політики обговорили його візит до Китаю, а також “підтвердили непохитну підтримку України з боку обох наших країн, США та Франції”.

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– США і Франція поділяють занепокоєння з приводу виклику, який Китай кидає міжнародному порядку, заснованому на правилах, зокрема через триваючу підтримку Пекіном війни Росії проти України. Я дозволю нашим французьким союзникам детальніше говорити про їхні відносини з КНР, але це те, де ми зараз перебуваємо, – наголосив Патель.

Як відомо, Китай наполягає на своїй “нейтральній позиції” щодо війни в Україні. При цьому офіційний Пекін називає розв’язану РФ повномасштабну війну “українською кризою”.

Наприкінці лютого Китай представив так званий мирний план, у якому запропонував, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ сіли за стіл переговорів. Водночас у плані немає заклику до РФ вивести свої війська та припинити агресію.

6 квітня президент Франції Еммануель Макрон прибув до Китаю та зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпінем. Французький лідер заявив, що “Китай має відіграти важливу роль у розбудові миру”. Він закликав Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Москву для відновлення миру в Україні.

Однак за даними західних ЗМІ, Макрон не зміг змінити ставлення лідера Китаю до війни РФ проти України.

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Джерело: Держдеп США

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