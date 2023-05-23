Погрожує анулюванням угод: РФ тисне на Індію, щоб уникнути фінансової ізоляції

Кремль тисне на уряди деяких країн, зокрема Індії, вимагаючи допомогти РФ уникнути глобальної фінансової ізоляції.

Про це інформує агентство Bloomberg із посиланням на документи та звіти офіційних осіб у країнах НАТО, знайомих із ситуацією.

За даними видання, Москва погрожує скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо Індія не допоможе їй заблокувати кроки, спрямовані на перетворення РФ на фінансового вигнанця через її вторгнення в Україну.

Як відомо, в лютому цього року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення про призупинення членства РФ.

Водночас Україна наполягає, щоб організація посилила обмеження, додавши Росію до свого “чорного” або “сірого списку”. Це питання можуть розглянути вже в червні на засіданні FATF.

– Внесення до чорного списку FATF поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М’янмою – єдиними країнами з таким статусом, і занурить його економіку в ще більшу ізоляцію через війну, – зазначає Bloomberg.

Якби FATF ухвалила таке рішення щодо РФ, то країни-члени цієї організації, а також банки, інвестиційні компанії та компанії з обробки платежів повинні були б проводити посилену комплексну перевірку, а в найбільш серйозних випадках вживати контрзаходів для захисту міжнародної фінансової системи.

Побоюючись цього, РФ вдалася до шантажу країн, які з нею досі співпрацюють. Офіційні особи повідомили Bloomberg на умовах анонімності, що цього місяця одне з державних агентств РФ попередило своїх колег в Індії “про каскад непередбачуваних і негативних наслідків для співпраці в сферах оборони, енергетики та транспорту”, якщо FATF затвердить нові обмеження проти Росії.

Раніше Москва закликала Індію протидіяти будь-яким крокам України щодо включення РФ до “чорного списку” FATF. В РФ наголошували, що навіть потрапляння до менш жорсткого “сірого списку” спричинить труднощі.

Потрапляння до “сірого списку” може призвести до значного скорочення припливу капіталу.

В одному з документів, з яким ознайомилися журналісти, російське відомство назвало призупинення членства РФ у FATF “політизованим і незаконним”, не згадавши при цьому, що такий крок був відповіддю на вторгнення в Україну.

Серед проєктів з Індією, які РФ погрожує заблокувати: співпраця між нафтовим гігантом Роснефть і Nayara Energy Limited; експорт російського озброєння та військової техніки до Індії, а також технічне співробітництво в оборонній сфері; нові спільні авіаційні проєкти; технологічна та енергетична співпраця на індійській АЕС Куданкулам; угода про послуги з перевезення вантажів, пов’язана з розвитком торговельного коридору Північ-Південь.

Ці сектори є особливо чутливими у стратегічному партнерстві Індії з РФ. Наприклад, Росія є найбільшим постачальником зброї в Індію, а також постачала туди дешеву нафту.

Після запровадження західних санкцій проти РФ Кремль пом’якшив удар по російській економіці, зміцнюючи зв’язки з Китаєм, Індією та іншими країнами, які зберігали нейтралітет.

Однак внесення Росії до “чорного списку” FATF надзвичайно ускладнить ведення бізнесу з країною-агресором.

Багато країн так званого Глобального Півдня, включно з Індією, здебільшого дотримуються нейтралітету щодо повномасштабної агресії РФ проти України. Водночас на нещодавньому саміті Великої сімки (G7) президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з кількома лідерами, яких Кремль намагався залучити як союзників РФ.

Джерело : Bloomberg

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