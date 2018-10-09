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Делегація України у ПАРЄ заспівала гімн під час включення РосТБ

Українська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи під час включення ведучої телеканалу Росія-1 заспівала гімн України.

Відео публікує 112 Україна.

У кулуарах ПАРЄ делегати від України виконали гімн для журналістки російського телеканалу Ольги Скабєєвої.

Читайте: Хоч тушкою, хоч опудалом! Геращенко про спроби Ягланда повернути РФ у ПАРЄ

Гімн заспівали Олексій Гончаренко, Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко та Борислав Береза.

Також депутатам підспівували і українські журналісти.

Нагадаємо, ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційної політики щодо Росії до січня 2019 року.

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