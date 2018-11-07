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У Херсоні управління поліції закидали фаєрами

Головне управління херсонської Нацполіції закидали фаєрами та розмалювали.

ГУНП Херсону

У Херсоні активісти, які не задоволені розслідуванням вбивства активістки Катерини Гандзюк закидали фаєрами та розмалювали Головне управління Нацполіції міста, повідомив юрист Сергій Стерненко у Facebook.

На вході до будівлі Нацполіції намалювали портрети загиблої та зробили надпис Вбивць на нари.

Крім того, у будинку підозрюваного у причетності до вбивства активістки сталася пожежа. Можливо, чоловік забув вимкнути якусь техніку, розповів користувач Facebook Іван Оберемко.

На паркані перед будинком підозрюваного написали слова Гандзюк, Вбивця, Смерть.

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У Херсоні управління поліції закидали фаєрами / 3 фотографии

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До слова, правоохоронці вже займаються перевіркою осіб, які можуть бути причетні до вбивства активістки Гандзюк.

Фото: Сергій Стерненко, Іван Оберемко

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