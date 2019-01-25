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Вибори 2019: Тарута подав документи до ЦВК

Нардеп Сергій Тарута йде на вибори президента від партії Основа.

Вибори 2019: Тарута подав документи до ЦВК

Народний депутат Сергій Тарута приніс документи до Центральної виборчої комісії з метою зареєструватися як офіційний кандидат в президенти України на майбутніх виборах навесні.

Раніше 18 січня партія Основа, лідером якої є Тарута, висунула його кандидатом в президенти, пише Інтерфакс-Україна.

Відзначимо, що сьогодні в ЦВК також з метою подати документи прийшов український шоумен Володимир Зеленський.

Читайте: Вибори 2019: брудні ігри, жорсткі сценарії і чорна бухгалтерія кандидатів у президенти

На даний момент у списку офіційних кандидатів на пост президента України ЦВК значаться 13 кандидатів. Нинішній президент Петро Порошенко ще заяву не подавав.

Нагадаємо, вибори 2019 відбудуться 31 березня. Факти ICTV розповідали, як дізнатися свою дільницю для голосування.

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