Музикант Святослав Вакарчук заявив, що бачить можливість вплинути на зміну правил гри у політиці і її культуру.

Музикант Святослав Вакарчук під час інтерв’ю проекту KishkiNa розповів про те, що саме його цікавить у політиці України та про парламентські вибори.

Він вважає, що Україні потрібна третя революція, яка повинна відбутися в головах.

– І це одне з найбільших завдань, які я бачу перед собою. Революція в головах політиків і виборців, – сказав лідер гурту Океан Ельзи.

Крім змін в країні Вакарчук хотів би побачити зміну правил гри та політичної культури. І варіантів для цього є досить багато.

– Серед них й участь в президентських виборах, в парламентських виборах, політично-волонтерська діяльність. Всі ці опції на столі і я завжди скрупульозно і виважено їх вивчаю. Ті, які я на цей момент вважаю найбільш прийнятними – намагаюся використовувати, – розповів музикант.

Точного плану дій щодо свого політичного життя він не назвав, але пообіцяв ним поділитися, коли настане відповідний час.

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Про парламентські вибори музикант відповів неоднозначно. Він заявив, що для участі у цих виборах потрібна мета та однодумці, які підтримають в будь-якій ситуації.

– Потрібна робота над собою, аби стати на місце звичайного українця, який сьогодні чекає на зміни. Я впевнений, що не відчуваючи проблем людей, не ставши на місце простих людей, немає навіть змісту починати розмову про велику політику, – сказав Вакарчук.

Музикант вкотре додав, що політика як кар’єра його не цікавить, але якщо вона буде ефективним інструментом для змін в Україні, то він займеться нею, не задумуючись.

До слова, лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заявив, що не висловлюватиме підтримку одному з кандидатів у президенти України.