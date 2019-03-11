Вибори президента України призначені на 31 березня 2019 року. Факти ICTV публікують повний список кандидатів на пост глави держави.
Кандидати на президентські вибори 2019 року в Україні подати документи могли до 3 лютого.
8 лютого на вибори президента України Центральна виборча комісія зареєструвала 44 кандидата.
До 7 березня у них є можливість зняти свою кандидатуру і забрати заставу. 8 березня ЦВК представить список кандидатів, якіх українці побачать в бюлетенях.
Повний список кандидатів на президентські вибори 2019 в Україні:
- Андрій Садовий (Об’єднання Самопоміч). Зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.
- Віталій Скоцик (Самовисуванець)
- Олександр Ващенко (Самовисуванець)
- Ігор Шевченко (Самовисуванець)
- Сергій Каплін (Самовисуванець)
- Валентин Наливайченко (Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка Справедливість)
- Олександр Вілкул (Опозиційний блок – Партія миру і розвитку)
- Юлія Тимошенко (Партія Батьківщина)
- Олександр Данилюк (Самовисуванець)
- Сергій Тарута (Партія Основа)
- Ілля Ківа (Соціалістична партія України)
- Євген Мураєв (Партія Наші)
- Анатолій Гриценко (Громадянська позиція)
- Юлія Литвиненко (Самовисуванець)
- Юрій Тимошенко (Самовисуванець)
- Василь Журавльов (Партія Стабільність)
- Віктор Кривенко (Народний рух України)
- Андрій Новак (Партія Патріот)
- Петро Порошенко (Самовисуванець)
- Сергій Носенко (Самовисуванець)
- Інна Богословська (Самовисуванець)
- Руслан Кошулинський (Всеукраїнське об’єднання Свобода)
- Олександр Мороз (Соціалістична партія)
- Аркадій Корнацький (Самовисуванець)
- Роман Насіров (Самовисуванець)
- Юрій Бойко (Самовисуванець)
- Олег Ляшко (Радикальна партія)
- Олександр Шевченко (Партія УКРОП)
- Дмитро Добродомов (Партія Народний контроль)
- Володимир Зеленський (Партія Слуга народу)
- Микола Габер (Самовисуванець)
- Віктор Бондар (Партія Відродження)
- Юрій Кармазін (Самовисуванець)
- Руслан Ригованов (Самовисуванець)
- Роман Безсмертний (Самовисуванець)
- Віталій Купрій (Самовисуванець)
- Геннадій Балашов (Партія 5.10)
- Ольга Богомолець (Самовисуванець)
- Ігор Смешко (Самовисуванець)
- Володимир Петров (Самовисуванець)
- Юрій Дерев’янко (Партія Воля)
- Сергій Кривонос (Партія Воїни АТО)
- Олександр Соловйов (Партія Розумна сила)
- Дмитро Гнап (Партія Сила людей). Зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.
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