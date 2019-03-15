За даними Фонду Українська політика, 6,4% респондентів готові проголосувати за висуванця Опозиційного блоку Олександра Вілкула на тлі просідання рейтингу Юрія Бойко (5,7% від усіх опитаних).

6,4% респондентів готові проголосувати на виборах за висуванця Опозиційного блоку Олександра Вілкула на тлі просідання рейтингу Юрія Бойка, написав на своїй сторінці у Facebook політолог Андрій Золотарьов.

– По всій видимості, об’єднання з Євгеном Мураєвим, яке відбулося минулого тижня, дало позитивний результат в рейтингових показниках, – йдеться у повідомленні.

Експерт проаналізував результати соціологічних досліджень, велика частина з яких, на його думку, збігається.

– Тенденції у великих соціологічних центрів збігаються. Рейтинг, Соцмоніторинг, Українська політика, Софія, РАНД та інші центри демонструють однакові тенденції. Відрізняються тільки відсотки підтримки політиків. За винятком гринівского Соцісу, всі фіксують, що в фінал виборів виходять Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко. Можна стверджувати, що за балансом показників довіри/недовіри є потенціал зростання популярності у Зеленського і Тимошенко. Так, 43% респондентів зазначили, що довіряють Зеленському, 28% – Тимошенко. З точки зору соціології у Порошенка ситуація куди гірша. Президент Петро Порошенко залишається третім. Тепер в світлі “свінарчукгейта” ще й Порошенка асоціюють з війною, на якій він ще й наживається. Реальний показник довіри гаранту це 12,8% респондентів за опитуванням Укрполітики заявили, що Гладковських необхідно виправдати, оскільки подібні дії виправдовуються в умовах воєнного часу. Потенціал негативу у Порошенка буде і далі зростати, – написав він.

Читайте: Кожну дільницю на виборах 2019 буде забезпечено патрулем – Аваков

З точки зору Золотарьова, Анатолію Гриценку, поточний рейтинг надій на проходження до другого туру не дає. Хоча він входить до групи лідерів і зняття Садового з виборчих перегонів пішло на користь Гриценку – популярність полковника зросла до 10,3%, за даними Рейтингу.

Крім цього, експерт констатує, що результати опитувань показали слабке місце в електоральній популярності Зеленського – його прихильники ще недостатньо мобілізовані. Як виявилося, лише третина з усіх опитаних респондентів висловили готовність простояти в черзі на дільниці більше однієї години.

Найбільш “стійкий” виборець у Вілкула, вважає Золотарьов.

До речі, з початку виборчого сезону в Україні правоохоронці зафіксували майже три тисячі повідомлень про порушення.