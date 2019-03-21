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Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту

Українські туристи з 14 квітня 2019 року зможуть подорожувати до Таїланду без віз.

Україна отримала безвіз з Таїландом – дата старту

Безвіз між Україною та Таїландом почне діяти з 14 квітня 2019 року.

– Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів, – зазначили у департаменті консульської служби МЗС України.

Читайте: Україна планує безвіз з Британією після Brexit – Клімкін

Проте для перебування у Таїланді понад 30 днів, незалежно від мети подорожі необхідно отримати візу.

Нагадаємо,  у МЗС заявили, що безвізовий режим з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів не під загрозою.

Джерело: МЗС

Фото: Dreamstime

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