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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Субсидії “живими грошима” виплачуватимуть ще два місяці

Виплата субсидій “живими грошама” триватиме ще два місяці – у квітні й травні.

Субсидії “живими грошима” виплачуватимуть ще два місяці

Видача грошей пенсіонерам у рамках монетизації субсидій триватиме у квітні й травні.

Про те, що програма соцвиплат, яка стартувала 1 березня, триватиме ще два місяці заявив Павло Розенко.

Віце-прем’єр-міністр нагадав, що загалом Пенсійний фонд і Ощадбанк виплачують “живі кошти” близько 3,5 млн сімей.

Щомісячно українцям нараховують 5,7 млрд грн.

У середньому субсидія грошима становить 1680 грн.

Читайте: Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

За словами Розенка, монетизація субсидій продовжиться і у наступному опалювальному сезоні.

До слова, в Укрпошті відзвітували, що у березні виплатили пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій.

Джерело: DT.UA

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