В Україні закінчується підрахунок голосів у першому турі виборів президента. Як проходило голосування, явка, порушення, екзит-пол і результати ЦВК – у матеріалі Фактів ICTV.

В Україні закінчується підрахунок голосів на виборах президента.

Станом на 00.10 2 квітня ЦВК опрацювала 96.85% протоколів. Лідером першого туру стає Володимир Зеленський, який набрав 30.22%. На другому місці Петро Порошенко з результатом у 15.93%, а на третій позиції Юлія Тимошенко – 13.39%.

Четвертим у списку став Юрій Бойко – 11.63%, а п’ятим Анатолій Гриценко – 6.93%.

До слова, офіційні результати виборів практично збігаються з цифрами, які оприлюднив Національний екзит-пол: Володимир Зеленський набрав 30,6%, Петро Порошенко – 17,8%, а Юлія Тимошенко – 14,2%.

Як проголосували українці на виборах президента

Середня явка – 63,52%

У більшості регіонів України лідируючі позиції займає Володимир Зеленський. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Київську, Кіровоградську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Сумську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Черкаську, Чернівецьку, Чернігівську, Рівненську області.

Також Володимир Зеленський випередив своїх опонентів і в місті Києві – 27.07% жителів столиці віддали свої голоси за нього.

Петро Порошенко лідер у Львівській та Тернопільській областях. У Києві за нього проголосували 25.60% виборців.

Перше місце в Івано-Франківській області займає Юлія Тимошенко.

Юрій Бойко перемагає в Донецькій і Луганській областях.

Результати голосування на виборах серед бійців ЗСУ, які робили свій вибір на спецдільницях у зоні проведення ООС, демонструють підтримку, як Петру Порошенко – 9927 голосів, так і Володимиру Зеленському – 9718.

За результатами закордонного округу (98,01% протоколів опрацьовано) лідирує Петро Порошенко. За нього проголосували 38.58% виборців. На другому місці Володимир Зеленський з результатом у 26.14% голосів, а на третьому Анатолій Гриценко – 10.61%.

Реакція іноземних ЗМІ

Звичайно, іноземні ЗМІ вибори в Україні не могли залишити без уваги, особливо той факт, що перемагає комік.

Без жартів: комік виграє в першому турі виборів президента УкраїниЗ таким заголовком вийшов матеріал про перший тур виборів в Україні в Politico.

Комік Зеленський вступає в поєдинок з чинним президентом Порошенко, пише Die Welt.

The Guardian у своєму матеріалі висловили побоювання багатьох експертів, що відсутність досвіду у Зеленського ставить під загрозу Україну, яка веде війну проти РФ.

Порушення на виборах

В цілому перший тур виборів президента України пройшов спокійно. У ЦВК зазначили, що день голосування відбувся відповідно до законодавства, а ніч після волевиявлення також пройшла без системних порушень.

У Нацполіціі відзвітували про 2 605 порушень, лише 61 з них було зафіксовано, як кримінальне.

Найбільшу кількість кримінальних проваджень зафіксували у Дніпропетровській області – 16.

Координатор громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська зазначила, що найпоширенішими порушеннями стали розголошення таємниці голосування та фотографування виборчого бюлетеня.

– І одне, й інше є серйозним порушенням. Тому що фотографування бюлетеня може мати дві причини – просто бажання оприлюднити результати голосування в соцмережах і також це може свідчити про продаж свого голосу, – розповіла Ольга Айвазовська.

Також вона додала, що кількість процедурних порушень скоротилася в порівнянні з виборами у 2014 році.

Однак деякі порушення особливо виділяються на загальному тлі. Так, у Сумській області виборець засунув в рот бюлетень, але не проковтнув.

– Члени комісії це побачили і прямо з рота витягли бюлетень. Пояснити свої дії він не зміг, – кажуть в ЦВК.

Курйози під час голосування за президента України

Серед курйозних моментів на виборах президента можна відзначити бійку двох спостерігачів від громадських організацій.

– Причина конфлікту була в тому, що кожен з них намагався відвоювати право зафіксувати порушення виборчого законодавства, – розповідає заступник голови ЦВК Євген Радченко.

Міністр МВС Арсен Аваков у студії Свободи слова розповів, що курйози не минули і поліцейських.

– Дружина одного з поліцейських прийшла на виборчу дільницю і зажадала, щоб чоловік не залишався в закритому приміщенні з іншим поліцейським-жінкою. Внаслідок чого відбулася сварка і довелося викликати окремий наряд поліції, – розповів Аваков.

Також Факти ICTV писали, що у комітеті Держдуми Росії порекомендували ухвалити заяву щодо невизнання виборів президента в Україні.