22 червня відбудеться прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком.

З Дмитром Тимчуком прощатимуться 22 червня у київському Будинку Офіцерів по вулиці Грушевського, 30\1.

Час церемонії – з 10.00 до 11.00.

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Похорони Тимчука пройдуть у той же день, у місті Бердичів Житомирської області.

Нагадаємо, що Тимчук загинув 19 червня у результаті вогнепального пораненням у голову. Серед версій смерті народного депутата розглядають самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Самогубство – основна версія прокуратури.

Факти ICTV зібрали останні подробиці трагедії.