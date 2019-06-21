22 червня відбудеться прощання з народним депутатом Дмитром Тимчуком.
З Дмитром Тимчуком прощатимуться 22 червня у київському Будинку Офіцерів по вулиці Грушевського, 30\1.
Час церемонії – з 10.00 до 11.00.
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Похорони Тимчука пройдуть у той же день, у місті Бердичів Житомирської області.
Нагадаємо, що Тимчук загинув 19 червня у результаті вогнепального пораненням у голову. Серед версій смерті народного депутата розглядають самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Самогубство – основна версія прокуратури.
Факти ICTV зібрали останні подробиці трагедії.
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