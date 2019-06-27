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Факти / Україна

Доброволець АТО і мер Конотопа – хто такий Артем Семеніхін

Сьогодні на Сумщині стався напад на Артема Семеніхіна. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про екс-мера Конотопа.

Артем Семеніхін

Артем Семеніхін народився 9 квітня 1982 року у місті Конотоп (Сумська область). Після закінчення магістратури у Київському національному торговельно-економічному університеті працював директором ПП Космо у Києві.

Під час першої хвилі мобілізації у 2014 році Семеніхін добровільно брав участь в АТО, служив командиром взводу у 92-й механізованій бригаді ЗСУ.

Отримав медаль за оборону міста Щастя. У 2015 році став офіцером-психологом батальйону в одній з військових частин ЗСУ.

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Міським головою Конотопа Семеніхіна обрали у листопаді 2015 року. Під час його знаходження на посаді було демонтовано або перероблено пам’ятники та інформаційні дошки пам’яток, які підпадали під закон про декомунізацію, а також змінено комуністичні назви 72 вулиць.

Під час страйку перевізників, які вимагали підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі, мер став на бік населення і залучив комунальний транспорт для того, аби вийти з колапсу.

Також він відомий тим, що у серпні 2016 року публічно спалив російський прапор.

Нагадаємо, 27 червня на Сумщині близько 1.00 невідомі жорстоко побили екс-мера Конотопа Артема Семеніхіна.

Фото: Артем Семеніхін

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