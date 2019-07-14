У першій половині тижня дощі та грози очікуються майже скрізь. До п’ятниці встановиться суха погода, потеплішає на два-три градуси.

У понеділок, 15 липня, на півночі та півдні, а також у більшості центральних і західних областей дощі та грози, пориви вітру до 15-20 м/с.

На решті території – без опадів.

Максимальні +27 синоптики прогнозують у південних та східних областях.

У центрі від +24 до +26, на півночі та заході в середньому +22.

У Києві грозові дощі, вночі 13-15, вдень 19-21 вище нуля.

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У вівторок, 16 липня, на всій території України грозові дощі, в Приазов’ї та на сході – зливи, град та шквали до 15-20 м/с.

Температура на півдні +27, у центрі і на півночі до +24, у західних та східних областях +23.

У столиці дощ, гроза, вночі 13-15 градусів тепла, вдень до +24.

У середу, 17 липня, опади майже скрізь, окрім Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

На півдні незмінні +27, на сході до +26, у центрі та на півночі +24, найхолодніше на заході – місцями не вище +22.

У Києві дощ, вночі 13-15, вдень 22-24 градуси тепла.

У четвер, 18 липня, дощі прогнозують лише на заході та півночі країни, у всіх регіонах потеплішає на один-два градуси.

У південних областях +28, на сході +27, у центрі +26, на заході та півночі – від +22 до +24.

У столиці невеликий дощ, вночі 11-13, а вдень до 25 градусів тепла.

У п’ятницю, 19 липня, суха погода встановиться на всій території України.

У західних та північних областях комфортні +25, у центрі +26, на сході +28 і на півдні до +29.

У Києві без опадів, вночі 12-14, вдень 23-35 вище нуля.

Нагадаємо, 14 липня сильна злива у Києві затопила вулиці, автомобілі опинилися під дах у воді.