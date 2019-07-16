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Факти / Україна / Політика

До Ради потрапляють понад 15 нардепів Української стратегії Гройсмана – опитування

За результатами опитування Центру соціальних експертиз Інституту соціології, до нової Верховної Ради потрапляють понад 15 депутатів Української стратегії Гройсмана.

Верховна Рада

Центр соціальних експертиз Інституту соціології провів опитування, за результатами якого на виборах 21 липня до Верховної Ради за Українську стратегію Гройсмана планують віддати свої голоси 5,1% виборців.

Таким чином, партія подолає прохідний бар’єр і до парламенту пройдуть понад 15 депутатів політсили.

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Скільки депутатів потрапляють до Ради від інших партій:

  • Слуга народу – 39% або 111 депутатів;
  • Опозиційна платформа – За життя – 12,1% або 34 нардепи;
  • Європейська солідарність – 7,9% або 23 депутати;
  • Голос – 7,4% або 21 нардеп;
  • Батьківщина – 7,3% або 21 депутат.

Раніше ми розповідали про основні пункти програми політичної партії Українська стратегія Гройсмана.

Джерело: csep.org.ua

Фото: Dreamstime

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