День молоді святкують мільйони людей віком від 18 до 44 років. Факти ICTV з’ясовують, як виглядає типовий представник молодого покоління і які проблеми його турбують.

Міжнародний день молоді включає ширшу групу людей, ніж вітчизняне свято. Через те, що в державі є власне свято в червні, інтернаціональна дата не дуже популярна. Тим не менш, вона важлива.

В Україні молодими людьми прийнято вважати громадян до 35 років. ВООЗ “продовжує” цей вік до 44 років.

Історія свята

Дату встановила ООН з метою збору коштів для Фонду молоді. Міжнародний день молоді – це не тільки свято, а й спосіб привернути увагу суспільства до певної проблеми. Щорічно дату присвячують новій темі – боротьба зі СНІДом, зайнятість молоді, її роль в суспільстві та інші.

Ще одне завдання свята – нагадати про важливість ролі молодого покоління в світі. Адже воно становить основу працездатного населення Землі. І в той же час саме молодь найбільше страждає від нестачі робочих місць.

Проблеми молодих громадян у всьому світі схожі. Як і самі представники покоління. Однак у кожній країні є свої особливості. В Україні, наприклад, повноцінно реалізувати себе молодим людям, на їхню думку, найбільше заважають війна і корупція.

Портрет молодого українця

Головна риса нинішнього покоління молоді – технологічність. Люди буквально виросли з різними гаджетами у руках. Це потягнуло за собою і інтеграцію життя в онлайн-вимір. А через безперервний потік інформації нинішня молодь набагато швидше її сприймає.

Не дуже приємні риси, притаманні молоді не лише в Україні, а й у світі загалом – самотність та схильність до депресії. Остання викликана тривожними думками молодих людей про своє майбутнє.

Молоді українці відзначаються соціальною свідомістю. Їх турбує економічне питання і страшить корупція та війна. Сучасне молоде покоління не проявляє особливого інтересу до політики. А самим політикам не довіряє аж три четверті молодих людей в Україні.

Чого хоче українська молодь

Дослідження свідчить, що більше половини молоді має намір покинути Україну, – це молодь у віці від 18 до 29 років.

Працювати за двісті-триста доларів в Україні, де оренда житла та запас бензину на місяць обходиться у півтора-два рази дорожче, молодь України передбачувано не хоче.

Як би не тягнуло зрадою від наступного факту, але єдине процвітаюче місто в Україні сьогодні – це Київ. Найбільше вакансій перспективної роботи можна знайти саме у столиці. Але і життя тут коштує дорожче та конкуренція в рази вища, ніж в регіонах України.

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Двадцятирічні хочуть достатку сьогодні, а не працювати 5-7 років на свою кар’єру. Молодь хоче поєднувати роботу та нові враження.

Майбутні 30-річні

Хоча ВООЗ і вважає молоддю людей до 45 років, як не крути, в цьому віці вони вже в більшості своїй реалізувались і не вимагають такої підтримки і уваги, як, наприклад 20-25-річні.

Науковці, що займаються вивченням нового покоління, дають нинішнім представникам молоді непогані прогнози у професійному житті. Молоде покоління є досить конкурентоспроможнім та здебільшого покладатиметься на себе, а не на членів команди.

Особливість нового покоління – розфокусованість.

Молодь швидше перемикається між кількома речами і не особливо страждає через відволікаючий фон. Це може бути корисним у роботі, що вимагає мультизадачності.

В той же час тенденції свідчать про сповільнення дорослішання. Вразливості молоді додає і технологічна залежність. Молоді люди більше ізольовані один від одного фізично.

І в той же час люди, які виросли в епоху терактів та світової фінансової кризи – вважаються відносно щасливими.

Згідно з дослідженням Всесвітньої Організації Охорони здоров’я, сучасне покоління молоді задоволене життям. А у світі знижуються показники вживання алкоголю і тютюну серед молоді.

Стереотип про молодь, що поступається своїми якостями старшим поколінням давно віджив своє. Нинішні 20-30-річні українці живуть спокійніше, а мислять глобальніше за своїх батьків.

Вони не бояться проміняти небажану але гарантовану кар’єру на роботу, яку вони можуть полишити за рік-два, але яка принесе їм задоволення та нові знання та вміння.

Можливо на це і варто звернути увагу роботодавцям та уряду, який поки що чи не єдине, що може запропонувати молоді гарантовано – це пенсію у досить туманному та віддаленому майбутньому.

До слова, Факти ICTV створили оригінальні листівки з привітаннями з Міжнародним днем молоді.