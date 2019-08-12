Сьогодні Віталія Бунечка призначили головою Житомирської ОДА. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про чиновника.

Віталій Бунечко народився у 1973 році в місті Сарни (Рівненська область). Він здобув вищу освіту у Волинському університет імені Лесі Українки на факультеті історії у 1995 році.

У 1997 році Бунечко закінчив академію СБУ за спеціальністю правознавство.

У 2014-2015 роках він обіймав посаду заступника начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Бунечко також працював першим заступником начальника Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях.

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У 2016 році Бунечко отримав ступінь кандидата юридичних наук.

Його брат працює в Укрнафті на посаді начальника претензійно-позовного управління департаменту юридичного забезпечення компанії.

Бунечко прописаний у Києві, але тривалий час проживав в селищі Приморське (Донецька область).

Згідно з декларацією чиновника, у 2018 році він заробив 365,4 тис. грн. Бунечко також задекларував $39 тис. та €32 тис. готівки.

До слова, президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо звільнення Андрія Богдана з посади голови Адміністрації президента.