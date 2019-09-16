Щастя громадян – один з трендів сучасного світу. Він руйнує традиційні підходи у політиці і стає основною метою роботи урядів. Цей тренд став лейтмотивом цьогорічної зустрічі Ялтинська Європейська стратегія – міжнародного саміту, який шістнадцятий рік поспіль організовує Фонд Віктора Пінчука.

Подія збирає світових політиків, бізнесменів та лідерів думок, щоб обговорити майбутнє України у глобальному контексті. Форум YES – це завжди про сучасні виклики, про ідеї та про людей, які їх втілюють.

Цього разу підґрунтям для дискусій стало масштабне соціологічне дослідження, проведене за ініціативою та під керівництвом Віктора Пінчука. На шести континентах у 15 країнах світу людей запитували, що робить їх щасливими? Понад 85% опитаних покладаються на турботу своїх урядів. Звісно, щастя люди бачать по-різному. Хтось на перше місце ставить здоров’я, хтось – сімейний затишок.

На відчуттях українців позначається криза та війна на сході.

Один з найщасливіших моментів для країни – повернення додому бранців Кремля. Тому символічно, що відкрився форум з промови Олега Сєнцова – уособлення українського спротиву. Він просидів у російських тюрмах та таборах п’ять років, так і не визнавши своєї провини навіть під тортурами. І усюди з ним була банка для чаю, з якою він прийшов на форум. На ній жовто-блакитний прапор та напис Слава Україні.

У цю символічну банку Олег Сенцов поклав свою тюремну бірку і передав її президенту України. Зеленський пообіцяв виконати прохання Сєнцова, а далі несподівано увійшов у роль кореспондента. Спустився до глядачів і запитав, що для них означає щастя?

Для України та її народу у Зеленського є універсальний рецепт щастя: подолати війну, бідність, корупцію та заздрість. Президент порівняв Україну із родиною за сімейним столом, де є кілька порожніх стільців. Один – це воїн, який захищає країну, інший – заробітчанин, що поїхав за кращою долею за кордон. Коли жодного порожнього стільця – це і є щастя.

Як показала історія, санкції – це один з небагатьох дієвих важелів впливу на Москву, що дають Києву і Заходу поле для маневру у діалозі з Кремлем. Під час роботи YES стало відомо, що Кремль скасував анонсовану Макроном вересневу зустріч лідерів чотирьох держав Нормандського формату.

Можлива причина – Кремль наполягає, аби Київ погодився на так звану формулу Штайнмайєра, нинішнього президента Німеччини. Вона передбачає одночасне закріплення особливого статусу Донбасу в українській Конституції та проведення місцевих виборів, а вже після цього – виведення російських військ і техніки. За програшну для України формулу Штанмайєра виступив міністр закордонних справ Словаччини, яка нині головує в ОБСЄ. Це одразу підняло градус дискусії на форумі.

Західні політики радили Україні бути більш винахідливою та гнучкою у перемовинах з Росією. Але міністр закордонних справ Пристайко виступив доволі жорстко. Фактично вперше окресливши план дій з деокупації Донбасу. Найперше – розвести війська по усій лінії розмежування. Далі – провести вибори за українським законодавством. Ця територія буде розвиватися тільки на принципах децентралізації. Як усі інші регіони країни. Тобто, жодного закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції не буде. Як і амністії бойовиків. Проте, роки війни та геополітичне протистояння показало, що діалог з Росією таки необхідний.

Війни роблять людей нещасними, а що ж щасливими? На це запитання на форумі YES відповідали не лише політики, бізнесмени, експерти, а й філософи, історики, психологи, митці. Своїми творами та інсталяціями теж.

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На недавніх виборах українці голосували за своє розуміння щастя. Мир, впевненість у майбутньому дітей, довіра до влади. Відновити її обіцяє новий прем’єр. І за п’ять років підняти українську економіку на рекордних 40%.

Але чи лише уряди і влада відповідальні за щастя людей? Фінляндія торік очолила рейтинг найщасливіших країн світу. Її президент вважає, що секрет у командній роботі, довірі та активній ролі кожного громадянина.

Колишній очільник НАТО Расмусен, який був прем’єром Данії – країни, що теж в авангарді різних рейтингів щастя – склав формулу. Європейські демократії довели, що основа цієї формули – верховенство права.

Але якщо для Європи верховенство права – запорука щастя, то для Близького Сходу – ще й величезний виклик, – сказав колишній прем’єр Катару Хамад бін Халіфа Аль Тані. Шейх провів паралелі з Україною – високий рівень корупції та складний сусід. У Катару – Іран. У нас – Росія.

Та саме українці можуть надихнути російське суспільство на кардинальні зміни, – вважає найпопулярніший мислитель сьогодення Юваль Ной Харарі. Автор світових бестселерів про історію світу та її майбутнє говорив про ключові виклики ХХІ століття – ядерна війна, кліматичні зміни та технологічна революція. Потужний розвиток штучного інтелекту погрожує народити цілий новий клас непотрібних людей. Чим ми зароблятимемо на життя, коли все робитимуть машини? Окрім того, Харарі вивів загрозливу формулу цифрового диктаторства, за якою штучний інтелект, поєднавшись із соцмережами, може взяти під контроль людський розум и волю.

Цього року на форум завітало чимало несподіваних гостей. Уперше за шістнадцять років на форум завітав бізнесмен Ігор Коломойський. Відвідав форум і Крейг Мезін – сценарист Чорнобилю.

Підсумки YES 2019

Відчувати себе повністю щасливим неможливо, коли навколо нещасні люди страждають від війн, голоду, стихій, породжених змінами клімату.

Говорили на форумі YES і зіркові гості, яких цього разу у Києві висадився цілий десант. Головна героїня культового серіалу Картковий будиночок, знаменита актриса Робін Райт, найвідоміше голівудське подружжя – Міла Куніс, яка є родом з українських Чернівців, і Ештон Кутчер, що інвестує у благодійність, боротьбу з бідністю та захист довкілля десятки мільйонів доларів.

Яскравим учасником форуму став і колишній мер Рейкьявіка Йон Гнар, який прийшов у велику політику із комедіантів, але став надзвичайно успішним міським головою столиці Ісландії. І певним чином, за зізнанням голови офісу президента України – надихнув команду Слуги народу.

Закордонні гості форуму жваво цікавилися новими обличчями української політики і не приховували своїх великих сподівань на те, що особисте щастя громадян нарешті стане основною метою для влади в Україні, відпадуть старі ідеологічні орієнтири і буде відбудована довіра між людьми і державою. Тоді можна протистояти сучасним викликам. Якими б складними вони не були.

До слова, Факти ICTV розповідали, про що говорили на YES 2019.