Спецпроект Світ можливостей, який підтримує український агроіндустріальний холдинг МХП, вже зібрав два десятки історій успіху українських підприємців-інноваторів.

Світ можливостей – це проект про людей, які перетворюють країну тут і зараз. Вони шукають спосіб, як зробити там, де інші придумують причини, чому цього не варто робити.

– Це проект про людей, які вдосконалюють, розвивають, винаходять і прославляють свою країну, – розповіли про цілі масштабного телепроекту його автори.

Як кажуть в МХП, проект показуватиме історії успішних українських підприємців.

– МХП разом з телеканалом 24 створив комунікаційний майданчик Світ можливостей. Він показує всій країні історії успішних українських підприємців, які залишилися тут і допомагають становленню та модернізації своєї країни, – розповіли в агроіндустріальних холдингу МХП, який підтримав цей спецпроект.

Євген Ерік – винаходом його стартапу SolarGaps користуються Apple, Google і Amazon, його помітили навіть в NASA.

Тарас Фітьо і Михайло Бойко – молоді студенти-підприємці, які вирішили виробляти горіхову пасту і тепер експортують її до Європейського Союзу.

Антон Аврінський – засновник онлайн-сервісу з доставки медикаментів Liki24.

Володимир і Сергій Клюси – вчені батько та син, які розробили технологію виробництва органічних фосфорних добрив, що підвищує врожайність посівів на 30%.

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Спецпроект Світ можливостей телеканалу 24, радіо Люкс FM та агроіндустріального холдингу МХП відкритий для всіх підприємців: за цим посиланням кожен охочий може зареєструватися для участі в проекті, розповісти свою історію – про себе та свій бізнес, і показати на власному прикладі відкриті можливості для українців.

До речі, нещодавно українці потрапили у рейтинг стартапів Forbes. Проекти українців вибрали з-поміж тисяч інших заявок з усього світу.