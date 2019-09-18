Народні депутати ухвалили в цілому законопроект №1080 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу щодо зменшення тиску на бізнес.

На ранковому пленарному засіданні Рада декриміналізувала фіктивне підприємництво, ухваливши у другому читанні і в цілому законопроект №1080.

Закон підтримали 347 народних депутатів;

Проти – 0;

Утрималось – 5;

Не голосували – 51.

Народні депутати вилучили із Кримінального кодексу статтю 205 Фіктивне підприємництво, яка передбачає штрафи до 85 тис. грн.

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Також Рада підвищила суми ухилення від сплати податків, за умови несплати яких можна притягнути до відповідальності відповідно до ст. 212 ККУ.

Проект закону направлений на усунення практики застосування статті 205 КК України як інструменту зловживань.

Закон набуде чинності наступного дня після офіційного опублікування.

Нагадаємо, фракція Слуга народу готується представити на розгляд Раді 465 ініціатив щодо внесення змін до Конституції України.