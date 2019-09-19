Підприємства агроіндустріальниої групи МХП відомого українського бізнесмена Юрія Косюка увійшли до рейтингу найбільших регіональних платників податків і є бюджетоутворювальними для трьох областей України, серед яких і Київська.

ПрАТ Миронівський хлібопродукт входить у ТОП-10 найбільших донорів бюджетів усіх рівнів Київської області, повідомляє офіційне видання Державної фіскальної служби Вісник.

Крім того, Миронівська птахофабрика поряд з іншими чотирма підприємствами агрохолдингу МХП входить до двадцятки найбільших донорів національного масштабу державного та місцевих бюджетів за обсягами сплачених податків і зборів.

– З огляду на децентралізацію місцевих фінансів, підприємства та підрозділи МХП в регіонах і невеликих населених пунктах є бюджетоутворювальними. Сплачені підприємствами холдингу податки залишаються на місцях і сприяють активному розвитку громад, формують фундамент їхньої фінансової незалежності, – відзначили в МХП, коментуючи дані щодо сплати холдингом податків у регіонах.

Засновник і глава правління одного з найбільших агрохолдингів України Юрій Косюк пояснює тісний зв’язок діяльності МХП з інтересами локальних громад.

– МХП тісно співпрацює з усіма зацікавленими сторонами: споживачами, партнерами (клієнтами), місцевими громадами, інвесторами. Наші співробітники – це жителі сіл і міст, де компанія веде свою діяльність. Ми постійно на зв’язку з місцевими громадами. МХП дотримується принципів сталого розвитку та партнерства, залучаючи громади до спільних проектів. Працюючи разом, ми можемо поліпшити якість життя в регіонах, забезпечуючи сталий розвиток як МХП, так і України, – каже Косюк.

За його словами, населення 14 регіонів завдяки присутності 30 підприємств МХП стає більш заможним, отримує якісну інфраструктуру і гідний рівень життя в цілому. Присутність холдингу також дає імпульс розвитку малого бізнесу – місцевих підприємств і бізнесменів, які стають локальними партнерами МХП.

– У громад з’являються перспективи, тут створюються нові робочі місця, зарплати стають конкурентними, люди відчувають впевненість у завтрашньому дні, – зазначає Юрій Косюк.

У розвиток регіонів і локацій присутності своїх підприємств протягом 2018 і першої половини 2019 року холдинг МХП інвестував понад 262 млн грн в рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності: ремонт доріг, шкіл та садочків, облаштування соціальної інфраструктури загального користування, медична допомога в селах, матеріальна допомога молодим сім’ям з дітьми.

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МХП фактично добровільно бере на себе соціальні зобов’язання в регіонах, звідки до появи цих підприємств люди постійно виїжджали на заробітки в Польщу або Чехію. Зараз понад 28 тис. українців, які працюють на підприємствах агрохолдингу у всій Україні, забезпечені стабільною роботою з гідною оплатою та надійним соціальним захистом.

Згідно з даними Вісника Державної фіскальної служби, за підсумками першого півріччя 2019 року, дві агрокомпанії, що входять в агроіндустріальні групи бізнесмена Юрія Косюка, знаходяться в ТОП-5 найбільших платників податків національного масштабу в агросекторі України.

ПрАТ Зернопродукт МХП і ТОВ Вінницька птахофабрика зайняли четверте і п’яте місця галузевого рейтингу агросектора за обсягами сплати податків у розмірі 123,6 млн грн і 119,9 млн грн відповідно.

Ще два підприємства, що входять в аграрну групу Косюка МХП, в переліку двадцяти найбільших платників податків галузі: ТОВ НВФ Урожай, що зайняло в рейтингу за підсумками I півріччя 2019 року 15 позицію, а ПрАТ Миронівська птахофабрика агрохолдингу МХП замикає двадцятку національного рейтингу найбільших платників податків агросектора України.

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Як випливає з офіційних даних видання Державної фіскальної служби, підприємства агрохолдингу МХП забезпечують п’яту частину надходжень від великих платників податків українського агросектора на національному рівні.

Згідно з даними, які були оприлюднені в ЗМІ, агрохолдинг Косюка в останні роки в рази збільшив витрати на оплату праці своїх співробітників. У 2016 році фонд оплати праці на 30 підприємствах МХП в 14 регіонах України становив 2,33 млрд грн, а вже за підсумками 2018 року на зарплати співробітників було направлено 4,48 млрд грн. За шість місяців поточного року один з найбільших роботодавців країни направив на оплату праці понад 2,34 млрд грн.

Інвестиції Юрія Косюка, який активно розвиває свій агрохолдинг, в українську економіку з 2006 до 2018 року, за підрахунками аналітиків, склали $2,28 млрд. Ця цифра порівнянна з обсягом прямих інвестицій в українську економіку з Австрії або Великої Британії за всі роки української незалежності і лише в два рази менше всіх інвестицій Німеччини в економіку нашої країни.

За підсумками 2018 року МХП сплатив 3,2 млрд грн податків і зборів. Обсяг сплати місцевих податків і соціальних зборів порівняно з 2017 роком збільшився на 48% завдяки підвищенню ефективності та збільшенню масштабів виробничої діяльності, а також обсягу продажів продукції холдингу МХП на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Найбільше податкових надходжень від МХП в місцеві бюджети забезпечив податок на доходи фізичних осіб, сплачений підприємством за своїх співробітників: платежі холдингу з ПДФО за минулий рік склали понад 1,12 млрд грн.