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Факти / Україна

Рада ухвалила закон про електронні чеки

Верховна Рада ухвалила закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Рада ухвалила закон про електронні чеки

В Україні ввели електронний чек під час оплати товарів або послуг. Ухвалений закон №1053-1, за який проголосували 20 вересня 237 народних депутатів, сприятиме детінізації обігу готівки, а також розширенню фіскалізації розрахункових операцій.

Закон передбачає:

  • введення програмних РРО (суб’єкти господарювання зможуть обирати, який РРО використовувати: класичний або програмний);
  • спрощення процедури реєстрації РРО (вона буде відбуватися в електронному кабінеті шляхом отримання фіскального номера, який ідентифікує програмний РРО);
  • здешевлення процесу застосування РРО;
  • фіскалізацію розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО, на фіскальному сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції.

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Як повідомлялося, Рада ухвалила закон про декриміналізацію фіктивних підприємств.

Фото: Dreamstime

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