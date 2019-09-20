Верховна Рада ухвалила закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

В Україні ввели електронний чек під час оплати товарів або послуг. Ухвалений закон №1053-1, за який проголосували 20 вересня 237 народних депутатів, сприятиме детінізації обігу готівки, а також розширенню фіскалізації розрахункових операцій.

Закон передбачає:

введення програмних РРО (суб’єкти господарювання зможуть обирати, який РРО використовувати: класичний або програмний);

спрощення процедури реєстрації РРО (вона буде відбуватися в електронному кабінеті шляхом отримання фіскального номера, який ідентифікує програмний РРО);

здешевлення процесу застосування РРО;

фіскалізацію розрахункових операцій, що проводяться через програмні РРО, на фіскальному сервері контролюючого органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції.

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Як повідомлялося, Рада ухвалила закон про декриміналізацію фіктивних підприємств.