У жовтні в Україні стартує осінній призов на строкову службу і розпочинається опалювальний сезон. З 25 жовтня Нацбанк запустить купюру номіналом у тисячу гривень.

Що зміниться в Україні з 1 жовтня 2019 і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Переведення годинників

27 жовтня о 4.00 українці востаннє переведуть годинник на годину назад у зв’язку з переходом на зимовий час.

Киев:







Тарифи і ціни

В Україні розпочне діяти найдешевший тариф на електроенергію для опалення житла. Споживачі електроенергії з 1 жовтня зможуть користуватися тарифом Електроопалення, який діє протягом семи місяців. Вночі 1 кВт електрики коштуватиме 45 копійок, вдень – 90 копійок, щомісячний ліміт – 3 тис. кВт.

Знизиться ціна електрики для підприємств. З 1 жовтня вартість електрики для непобутових споживачів впаде на 10 копійок за кВт.

Зросте ціна на блакитне паливо для бізнесу. З 1 жовтня НАК Нафтогаз України піднімає ціну на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання на 5%.

Соцвиплати

З 1 жовтня в Україні вводять монетизацію пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Хто має право на пільги:

чорнобильці;

репресовані;

багатодітні сім’ї;

ветерани військової служби, ветерани війни, зокрема інваліди та учасники бойових дій;

пенсіонери, які працювали в сільських бібліотеках, освітніх, медичних та культурних установах.

Для отримання пільги “живими грошима” не пізніше, ніж до 15 жовтня потрібно особисто подати заяву в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (проживання).

У жовтні розпочинається сезон субсидій. Тим, хто потребує державної допомоги, починають нараховувати субсидію, виходячи з доходів за перший – другий квартали 2019 року.

Гроші та банки

Українці з 1 жовтня не зможуть використовувати монети дрібних номіналів 1, 2 і 5 копійок для розрахунків готівкою у зв’язку з вилученням цих монет з обігу.

Монетами номіналом 25 копійок поки ще можна буде розплачуватися, але їх не повертатимуть в обіг.

З 25 жовтня Нацбанк запустить купюру номіналом в тисячу гривень.

В Україні змінюються всі номери банківських рахунків на міжнародні за стандартом IBAN. У зв’язку з цим з 1 жовтня в Україні змінять номери рахунків для сплати податків і зборів.

Транспорт

В Україні з 1 жовтня до 1 травня водії будуть зобов’язані під час пересування вмикати ходові вогні або ближнє світло фар.

Читайте: Штраф за їзду без світла фар з 1 жовтня – чи законно

Армія

З 1 жовтня в Україні стартує черговий осінній призов на строкову службу в Збройні сили України та інші силові структури. На службу призвуть громадян у віці 20-27 років. Планують піти служити понад 9 тис. осіб.

Читайте: Осінній призов 2019: дата і план по Києву

В Україні почне роботу Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів війни з 1 жовтня.

Київ

З 1 жовтня в транспорті Києва вже не можна буде купити квитки у кондукторів. Їх перепрофілюють у контролерів.

У столичному метро старі “зелені” карти замінять новими Kyiv smart card з 1 жовтня 2019. Записані на стару карту поїздки не згорять. Також можна здати стару карту і отримати її заставну вартість.

1 жовтня відновить рух швидкісний трамвай на Борщагівській гілці після масштабного оновлення.

Інші зміни

Кабмін заборонить паперовий обіг між державними органами з 1 жовтня .

З 1 жовтня готелі в Україні зобов’яжуть встановлювати контейнери для сортування сміття.

Більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.