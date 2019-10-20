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Факти / Україна / Політика

Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення

Кабмін спростив призначення субсидій дитбудинкам сімейного типу, військовим та літнім людям.

Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення

Кабінет міністрів схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.

– Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.

Читайте: Допомога малозабезпеченим сім’ям у 2020-му зросте на 250 та 500 грн

Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Мінсоцполітики перегляне виплати на дітей.

Джерело: Урядовий портал

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