Кабмін спростив призначення субсидій дитбудинкам сімейного типу, військовим та літнім людям.

Кабінет міністрів схвалив зміни до постанови, які спрощують призначення житлових субсидій дитячим будинкам сімейного типу, військовослужбовцям та громадянам старшим 60 років.

– Дитячі будинки сімейного типу можуть отримати субсидію на понаднормову площу будинків, а придбаний ними автомобіль не призведе до втрати субсидії, — йдеться у повідомленні.

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Програма субсидій призначена для допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Мінсоцполітики перегляне виплати на дітей.