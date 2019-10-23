PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Нормандський саміт відбудеться після розведення на трьох ділянках – Зеленський

Нормандський саміт не відбудеться, поки на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі залишатимуться війська сторін.

Нормандський саміт відбудеться після розведення на трьох ділянках – Зеленський

Київ і Москва домовилися про те, що зустріч у “нормандському форматі” відбудеться після узгодження так званої формули Штайнмаєра і розведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час перебування в Токіо.

Поки що розведення відбулося тільки у Станиці Луганській, а в Петровському і Золотому заважають цьому обстріли з боку ворога, підкреслив лідер держави.

Читайте: Пєсков: Підготовка нормандського саміту наразі неможлива

– Але я думаю, що все обов’язково станеться, і наступним кроком буде зустріч у нормандському форматі. Інша інформація мені просто не відома, – сказав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається на проведення зустрічі нормандської четвірки у листопаді 2019 року.

Джерело: Сегодня

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

верховна рада
Поліграф для Слуги народу: у чому підозрюють депутатів і реакція Зеленського
Зеленський анонсував перевірку депутатів на детекторі брехні
Зеленський анонсував перевірку депутатів на детекторі брехні
володимир зеленський
Зеленський пропонує скасувати монополію на виробництво спирту
Уильям Тейлор
Трамп хотів заяви від Зеленського про розслідування справи Байдена – Тейлор
Обговорювали Донбас: Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Обговорювали Донбас: Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Інтронізація імператора Японії Нарухіто: церемонія та хто приїхав привітати
Інтронізація імператора Японії Нарухіто: церемонія та хто приїхав привітати
Дмитро Пєсков
Пєсков: Підготовка нормандського саміту наразі неможлива
Володимир Зеленський
Офіс президента вимагає від Слуг народу пройти поліграф
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка