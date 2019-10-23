Нормандський саміт не відбудеться, поки на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі залишатимуться війська сторін.

Київ і Москва домовилися про те, що зустріч у “нормандському форматі” відбудеться після узгодження так званої формули Штайнмаєра і розведення військ на трьох ділянках лінії розмежування на Донбасі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час перебування в Токіо.

Поки що розведення відбулося тільки у Станиці Луганській, а в Петровському і Золотому заважають цьому обстріли з боку ворога, підкреслив лідер держави.

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– Але я думаю, що все обов’язково станеться, і наступним кроком буде зустріч у нормандському форматі. Інша інформація мені просто не відома, – сказав президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сподівається на проведення зустрічі нормандської четвірки у листопаді 2019 року.