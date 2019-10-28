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Факти / Україна

Кремль висунув Зеленському умову щодо зустрічі нормандської четвірки

У Кремлі заявили, що зустріч лідерів нормандської четвірки відбудеться, коли Володимир Зеленський змусить піти добровольців із селища Золоте на Донбасі.

Кремль

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував поїздку президента України в Золоте Луганської області.

За його словами, якщо Володимиру Зеленському вдасться домогтися розведення сил, це створить передумови для проведення нормандського саміту.

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– Ми сподіваємося, що в міру того, як президент України змусить такі підрозділи виконувати власні накази, можна буде говорити про підготовку до розведення, що є важливо складовою частиною підготовки до проведення саміту, – зазначив прес-секретар Путіна.

Нагадаємо, 27 жовтня з Золотого після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським було вивезено зброю добровольців.

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