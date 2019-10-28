Кілька років тому потрапити до кабінету спікера Верховної Ради було надзвичайно складно. Колишній спікер Андрій Парубій вдихнув в радянську споруду трохи українського духу і тепер під пильним поглядом київських князів та гетьмана Хмельницького працює нова влада, а саме – Дмитро Разумков.

– Для мене – це частина історії, її треба знати і поважати, – зазначив Разумков.

Дмитро Разумков ще не встиг заповнити шафи приватними речами. З особистого – дитячі малюнки на столі. Серед яких – зображення спортивного джипу.

– Спортивного джипа в мене немає, але машина в мене є – автомобіль Tesla, але зараз на ньому майже не їжджу.

На столі у Разумкова – стоси паперів, серед яких губиться ноутбук.

– В кабінеті працюю більше з ноутбуком, в Раді ж більше друкованих матеріалів, але ми прийняли закон аби переходити на цифрові технології, тому що Рада за рік раніше витрачала 100 тон паперу.

Згадав Дмитро Разумков і про відчуття, коли він вперше зайшов до сесійної зали Верховної Ради.

– Якоїсь ейфорії не було, а ось переживання були, я нервував. У кріслі голови парламенту не почуваюсь ані директором, ані диригентом.

Журналісти запідозрили, що у Разумкова є слова-підказки, якими він начебто підказує депутатам, як голосувати.

– В мене є своя позиція, яку я теж можу висловлювати як народний депутат. Я думаю, що в залі багато розумних людей, які самостійно і без моєї допомоги знають, що треба підтримувати, а що – не треба.

Ексклюзивне інтерв’ю з Дмитром Разумковим

Що відбувається у фракції Слуга народу після слів Ольги Василевської-Смаглюк про розкол?

– Я не думаю, що зараз можна говорити про те, що фракція розвалюється. Фракція велика, такої ніколи не було в українському парламенті, станом на зараз в ній 252 людини. В такій великій фракції завжди будуть дискусії. Наразі дискусії з приводу поліграфа – на мою думку, це все занадто публічно відбувається. Це, все ж таки, не шоу, це повинно бути питанням роботи правоохоронних органів. Я сподіваюсь, що наявна інформація не підтвердиться. А якщо підтвердиться, то має бути покарання, і на це не мають впливати Разумков, Смаглюк, Дубінський, Гетманцев, Арахамія, Корнієнко чи хтось інший, повинні працювати правоохоронні органи, антикорупційні органи, і якщо буде доведено, і матеріали будуть передані в суд, там мають вирішити – винна людина або ні. І я сподіваюсь, що сьогодні є можливість створити такі умови, щоб суд не оглядався на те, від якої політсили, від якої фракції, з ким пов’язана та чи інша особистість.

Нова Рада ухвалила цілу низку законів, що розв’язують руки антикорупційним органам. Разумков говорить, що це своєрідний парламентський турбо-рекорд – за 50 днів депутати ухвалили 69 законів, серед яких зняття недоторканності, дозвіл на прослуховування, штрафи за прогули народними депутатами тощо.

Чи існує наразі монобільшість?

– Ви бачите голосування, вона є. Іноді буває, коли дещо менше голосів, але це пов’язано з відрядженнями та хворобами.

Чи залишиться Давид Арахамія на чолі фракції Слуга народу?

– Я думаю, що це буде вирішувати фракція, але якихось передумов, щоб змінювати Арахамію, я не бачу.

Сам же Разумков думає про відставку. З посади голови партії Слуга народу. Говорить, що часу на партійне будівництво не вистачає.

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Що найголовніше вдалося зробити під час турборежиму парламенту?

– Багато речей. По-перше, це зміни у самому парламенті – зняття недоторканності, багато речей пов’язані з регламентом. По-друге, це те, що нам потрібно було забезпечити новообраний уряд законодавчою базою, щоб в них була можливість проводити ті чи інші реформи. Багато законопроектів були пов’язані ще з тими обіцянками, які давав президент під час виборчої кампанії. Також бюджет – дуже важлива річ і ми поки що йдемо по графіку.

Чи є червоні лінії по закону про особливий статус Донбасу?

– Червоні лінії для будь-якої держави – це територіальна цілісність та захист прав громадян. Моя особиста позиція, і я від неї не відходив – так, дійсно, закон закінчує свій строк наприкінці року і нам треба буде приймати інший законопроект, але я думаю, що багато буде залежати від нормандських перемовин. У Стразбурзі в мене була велика кількість і двосторонніх зустрічей, і багатосторонніх зустрічей, наприклад, з групою Балтік+, які протестують проти повернення російської делегації у ПАРЄ. Сьогодні – це дуже небезпечний прецедент, тому що була повернута делегація РФ, фактично, без виконання жодних умов, резолюцій, які були застосовані до неї. Якщо і в подальшому будуть такі прецеденти, то це призведе до серйозного дисбалансу всередині Ради Європи і взагалі в європейській спільноті. Багато хто з цим погоджується, є і представники різних держав, які пропонують повернутись українській делегації. Але я вважаю, що позиція української делегації була на той час абсолютно коректною та правильною.

Наразі у спікера парламенту вистачає викликів, бо хоч турборежим скінчився, але судячи з останніх подій, починається період внутрішньої депутатської турбулентності – різні групи впливу, різні інтереси. Дмитро Разумков випромінює оптимізм і впевнений у тому, що Верховна Рада забезпечить нову владу усіма необхідними законами.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу заявив, що впровадження нової кнопки для голосування у парламенті не варто чекати найближчим часом.