27 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого троє військових отримали поранення.

Противник обстрілював позиції ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Старогнатівки і Березового, двічі біля Мар’їнки, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, поблизу Красногорівки, Південного, Попасної та біля населеного пункту Шумів.

– Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму, – зазначають в штабі ООС.

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За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську недалеко від відкритого мосту.