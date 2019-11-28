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Факти / Україна / Суспільство

На Донбасі троє українських військових отримали поранення

27 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого троє військових отримали поранення.

На Донбасі троє українських військових отримали поранення

Противник обстрілював позиції ООС з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Старогнатівки і Березового, двічі біля Мар’їнки, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, поблизу Красногорівки, Південного, Попасної та біля населеного пункту Шумів.

– Вчора, 27 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали два військовослужбовці Об’єднаних сил. Ще один наш захисник отримав бойову травму, – зазначають в штабі ООС.

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За минулу добу втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не зафіксовано.

З початку цієї доби російські окупаційні війська, з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, вели вогонь у районі Новолуганського.

Раніше Факти ICTV писали, що бойовики обстріляли з гранатометів Станицю Луганську недалеко від відкритого мосту.

Джерело: Штаб ООС

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