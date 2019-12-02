Що відомо про підозрюваного у вбивстві 3-річного сина В’ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Одним із затриманих за підозрою у вбивстві 3-річної дитини і замаху на депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва виявився Андрій Лаврега.

Колишній командир 8-ї окремої роти ДУК Правий сектор, комбат Української добровольчої армії (УДА) Андрій Гергерт заявив, що Андрій Лаврега з позивним Тихий воював на Сході з 17 років.

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За його словами, Андрій був бійцем батальйону до 1 червня 2019 року.

– Лаврега – якщо це той, про кого я думаю, – один з найсміливіших бійців був. Воював протягом трьох років. Це просто страшно довгий термін. Він був снайпером. Дуже сміливий і добрий хлопець, – розповідає Гергерт.

Він не виключає, що хлопець після повернення міг зв’язатися з криміналітетом.

Лаврега 1999 року народження, а родом з Черкас.

Нагадаємо, стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Стріляли з будинку. На місці були знайдені докази, зокрема коробка, яку використовують, щоб не втратити гільзу та сам пістолет – карабін калібру 7,62.

Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.