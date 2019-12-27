Українська співачка Наталка Карпа народила доньку – перші фото

Українська співачка Наталка Карпа народила дитину. Першим фото дівчинки поділився щасливий тато.

Українська співачка Наталка Карпа народила дитину. Першим фото дівчинки поділився щасливий тато, Герой АТО Євген Терехов з позивним Титановий Джексон.

Він розповів, що дівчинка з’явилася на світ у ніч з 26 на 27 грудня. Терехов присвятив дитині дуже зворушливі слова в соцмережах.

– Я перший раз бачу цю дівчинку, але я вже без тями від її краси, від її першої усмішки, від її янгольських очей і від її смаглявої шкіри, вона втілення чистоти, вона – це подарунок з небес, – написав Терехов.

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Згодом фото донечки опубліковала й Наталка Карпа та пообіцяла пізніше розповісти усі подробиці.

Пара одружилася у вересні 2016 року, після того, як молодий чоловік зробив пропозицію співачці на концерті групи Антитіла 14 лютого.