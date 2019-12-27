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Факти / Україна

Українська співачка Наталка Карпа народила доньку – перші фото

Українська співачка Наталка Карпа народила дитину. Першим фото дівчинки поділився щасливий тато.

Українська співачка Наталка Карпа народила доньку – перші фото

Українська співачка Наталка Карпа народила дитину. Першим фото дівчинки поділився щасливий тато, Герой АТО Євген Терехов з позивним Титановий Джексон.

Він розповів, що дівчинка з’явилася на світ у ніч з 26 на 27 грудня. Терехов присвятив дитині дуже зворушливі слова в соцмережах.

– Я перший раз бачу цю дівчинку, але я вже без тями від її краси, від її першої усмішки, від її янгольських очей і від її смаглявої шкіри, вона втілення чистоти, вона – це подарунок з небес,  – написав Терехов.

 

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#Особенная_ночь… Наконец-то… Я встретился с девчонкой,которая покорила моё сердце — с первого взгляда…👀 Натали,извини…✌️ Я первый раз вижу эту Девчонку… 🥰 Но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты,она — это подарок с небес… Правда,пока ещё слегка плаксивая..)) У меня были встречи с самыми главными женщинами в моей жизни …🤔 С мамой и старшей дочкой, с моей любимой (твоей мамой)— ну и теперь с тобой. Это наше первое знакомство. И я,как настоящий мужчина — пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблён без памяти,уже за эти несколько секунд. Большие губы,глазки— ну какая же она прекрасная! Вся в меня😂 Ты Ангелочек…💙💛 Которого Бог спустил к нам на землю. моя. Наша. Наша душа. Наша любовь. Наша жизнь. Ты ещё ничего не понимаешь… Но, наша любовь — все подскажет. Сквозь слёзы она уже заулыбалась…) Теперь, я отец двух дочерей ! Двух прекрасных характерных девчонок, в двое больше отвественности, но я всегда готов на все — ради их счастья. Я точно знаю, что уже не зря прожил эту жизнь. Малышка! Добро пожаловать в нашу семью. Мы тебе обещаем, что ты будешь самым счастливым ребёнком в самой любящей семье! Натали,душа моя….💙💛 Спасибо тебе…😘

Публикация от Евгений Терехов (@jacki_boy89)

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Згодом фото донечки опубліковала й Наталка Карпа та пообіцяла пізніше розповісти усі подробиці.

Пара одружилася у вересні 2016 року, після того, як молодий чоловік зробив пропозицію співачці на концерті групи Антитіла 14 лютого.

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