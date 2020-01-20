Без порушень регламенту Рада не ухвалила б і чверті законів – Разумков

Порушення положень регламенту народними депутатами потрібні для продуктивності роботи парламенту.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у понеділок в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Дійсно, згідно з регламентом, роздаватися правки і таблиці повинні за 10 днів, якщо ви говорите про це. Якщо виходити з цієї логіки, то ми б не ухвалили і чверть того, що ми ухвалили, – сказав він.

Разумков згоден, що об’ємні законопроекти з безліччю правок вимагають більшого часу депутату для ознайомлення з текстом, однак з іншої сторони, на думку спікера Ради, ця норма уповільнює роботу в ситуації, коли необхідно швидко ухвалювати дрібні зміни у законодавство.

Читайте: Рада звільнила Яременка і призначила нового голову Комітету із зовнішньої політики

– Я хотів би відзначити, що ми жодного разу не проголосували за законопроект два рази, ми жодної правки або пропозиції не ухвалили “з голосу” і не включили до законів, – додав спікер парламенту.

Нагадаємо, Разумков спростував інформацію про можливий розпуск Верховної Ради наприкінці липня.